عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، مع وفد شركة «جولدويند» (Goldwind) الصينية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع توربينات الرياح البرية والبحرية وتقديم حلول الطاقة النظيفة وخدمات التشغيل والصيانة، برئاسة تساو تشي قانغ (Cao Zhigang)، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي.

جاء ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الطاقي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم مساهمتها في مزيج الطاقة، وفي ضوء توجه الدولة نحو دعم الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا والتوسع في تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية وإحلال المنتج المحلي.

واستهدف الاجتماع بحث فرص التعاون في توطين صناعة المهمات الكهربائية الخاصة بتوربينات الرياح، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز القيمة المضافة للمكونات المحلية، ودراسة إقامة مصنع للشركة في مصر.

تناول الاجتماع، بحضور قيادات الوزارتين، استعراض مجالات عمل الشركة الصينية وخططها الاستثمارية في مصر، وأحدث التكنولوجيات التي تمتلكها في مجال تصنيع توربينات الرياح، إلى جانب بحث نماذج وآليات التعاون المقترحة لإقامة مصنع في مصر ونقل وتوطين التكنولوجيا.

كما استعرض وفد الشركة تقنيات تشكيل الشبكة (Grid-Forming) الداعمة لاستقرار شبكات الكهرباء مع ارتفاع مساهمة الطاقات المتجددة.

وشملت المناقشات كذلك نماذج الشراكات التي نفذتها الشركة في عدد من الأسواق خارج الصين، ومراحل التدرج في التصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بمشروعات طاقة الرياح.

توطين صناعة المهمات والمكونات الكهربائية الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة

وأكد الدكتور محمد فريد أن توطين صناعة المهمات والمكونات الكهربائية الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة يمثل فرصة مهمة لتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المصرية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية الراغبة في إقامة مشروعات صناعية في مصر، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بما يدعم بناء قاعدة إنتاجية محلية قادرة على تلبية احتياجات السوق والتوسع في التصدير.

وقال إن التعاون مع شركة جولدويند الصينية يستهدف دراسة إقامة قاعدة صناعية في مصر لتصنيع مكونات ومهمات توربينات الرياح، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات التي تمتلكها الشركة، مع تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية التي يوفرها السوق المصري، وموقعه الاستراتيجي واتفاقياته التجارية التي تتيح فرصًا للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويدعم اندماج الصناعة الوطنية في سلاسل القيمة العالمية.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت العمل على إقامة صناعة وطنية في مجال مهمات الطاقات المتجددة، مشيرا إلى إقامة عدد من المصانع في مجال مهمات الطاقة الشمسية، وكذلك هناك مصنع في مجال مهمات طاقة الرياح يجرى العمل عليه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أن هناك خطة عمل لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، ومختلف أشكال التعاون والشراكات، خاصة عندما يتعلق الموضوع بالتصنيع المحلي للمهمات الكهربائية.

وقال إن الدولة تتبنى استراتيجية لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات، وتقديم جميع أوجه الدعم فى هذا الإطار، مؤكدا أن المجال مفتوح أمام جميع الشركات العاملة في مجالات الطاقات المتجددة للدخول والمشاركة فى إطار خطة الدولة للتحول الطاقي، مؤكدا منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على جميع الجهود، موضحاً الاشتراطات والضوابط التي يجرى العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي فى مشروعات الطاقة المتجددة.