في مشهد غير متوقع، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمطرب المهرجانات نور الريس، وهو يظهر داخل أحد المساجد مرتديًا عباءة، وممسكًا بالميكروفون، ويؤم المصلين في الصلاة.

وظهر الريس في الفيديو المتداول وهو يقف في مقدمة الصفوف، وخلفه عدد من المصلين، في أجواء روحانية بعيدة تمامًا عن أجواء الحفلات والمهرجانات التي اعتاد الجمهور على رؤيته فيها.

وأثار المقطع حالة واسعة من الجدل والتفاعل على منصات التواصل، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، فبينما أشاد عدد كبير من المتابعين بهذه الخطوة، معتبرين أنها دليل على التوبة والعودة إلى الله، ورسالة إيجابية لجمهوره من الشباب، رأى آخرون أن الظهور بهذا الشكل قد يكون مجرد محاولة للفت الأنظار وتصدر "الترند".

وعلّق البعض على الفيديو قائلين: "ربنا يثبته ويهديه"، بينما كتب آخرون: "من المهرجانات للمحراب.. ربنا يهدي الجميع".