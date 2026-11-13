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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الأوقاف يطلب من الشيخ حسن عبدالنبي تخصيص برنامج تدريبي خاص للمتسابق نور الريس

المتسابق نور الريس
المتسابق نور الريس
محمد كمال

حظي المتسابق نور الريس بإشادة خاصة من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وأعضاء لجنة تحكيم الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، بعدما قدم أداءً لفت انتباه اللجنة، التي أشادت بجمال صوته وقدرته على توظيف إمكاناته الصوتية، فيما وجهت له بعض الملاحظات الفنية المتعلقة بأحكام التجويد ومخارج الحروف.

أسامة الأزهري: نور الريس سيكون من أبرز القراء في تاريخ دولة التلاوة

وكشف نور الريس أن الموسم الأول من البرنامج كان مصدر إلهام له ودافعًا للمشاركة في الموسم الثاني، قائلًا إن التجربة دفعته إلى اتخاذ قرار خوض المنافسة.

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن سعادته بمشاركة نور الريس، مشيدًا بموهبته وقدرته الصوتية، ومؤكدًا أن الموسم الثاني بدأ يستقطب مواهب تتمتع بدرجة كبيرة من العذوبة والإبداع.

وقال الأزهري، مخاطبًا المتسابق: «سعيد بكل معنى الكلمة، وسعيد إن الموسم الثاني من دولة التلاوة بدأ يجتذب مواهب في غاية العذوبة والإبداع، وحنجرتك طيعة معك، ومسار دولة التلاوة ينتقل من جميل لأجمل، وهذا الموسم يخرج بجواهر، وبإذن الله ستكون أحد أبرز القراء في تاريخ دولة التلاوة».

وفي لفتة لدعم موهبة المتسابق وتطوير مستواه، طلب وزير الأوقاف من حسن عبدالنبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، تخصيص برنامج تدريبي خاص لنور الريس، يمتد لعدة أسابيع، لتدريبه على أحكام التجويد ومخارج الحروف، بما يسهم في صقل موهبته والارتقاء بمستواه.

من جانبه، أشاد حسن عبدالنبي بقراءة المتسابق وجودة صوته، لكنه رصد ملاحظة تتعلق بنطق حرف الصاد الساكنة، موضحًا أنها لم تكن واضحة بالشكل الكافي خلال التلاوة.

وقال عبدالنبي: «القراءة جيدة والصوت جيد، ولوحظ عليك الصاد الساكنة غير واضحة».

بدوره، أشاد الدكتور طه عبدالوهاب، خبير المقامات، بوعي نور الريس بإمكانات صوته وقدرته على معرفة مناطق الجمال فيه، معتبرًا ذلك نقطة إيجابية في أدائه.

وقال عبدالوهاب: «عجبني إنك عارف منطقة الجمال الخاصة بصوتك».

فيما وجه الشيخ طه النعماني رسالة تشجيع للمتسابق، متمنيًا له التقدم المستمر والوصول إلى أفضل المستويات خلال المنافسة، وقال: «ربنا يجعل من اسمك نصيب، وبإذن الله من الأفضل للأحسن».

دولة التلاوة نور الريس أسامة الأزهري لجنة التحكيم

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