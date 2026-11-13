قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لن نتحمل التكلفة وحدنا.. هاني سويلم يحسم مسؤولية تنفيذ كباري عبور الأطفال بين الري والمحافظات
وسط التوتر مع إيران| تحركات بحرية أمريكية إسرائيلية.. وقائد الأسطول الخامس يزور تل أبيب
بعد واقعة عبور الأطفال فوق ماسورة مصرف.. وزير الري: أنشأنا كوبري آمن في 27 يومًا
منتخب مصر يهزم مالاوي بخماسية نظيفة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027
محمد صلاح يعادل إنجاز حسام حسن التاريخي ويتقاسم معه صدارة هدافي منتخب مصر
خالد جلال: إيمان الرئيس السيسي بالفن والإبداع غير مسبوق
البنك المركزي: طلبات شراء أذون الخزانة تسجل نموًا 14.031% باستثمارات 114.031 مليار جنيه
شبيهة رنج روفر.. لينك آند كو تكشف عن 900L الرياضية الجديدة| صور
4000 جنيه زيادة لهؤلاء بقرار حكومي.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026
محمد صلاح يسجل الهدف الرابع لمنتخب مصر في مرمى مالاوي بتصفيات الأمم الإفريقية
إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات في مدينة جاسك جنوب البلاد
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لحل أزمة الدهابة نموذج لرؤية الدولة في احتواء التحديات وتحويلها إلى فرص للتنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الري: أنهينا حل مشكلات مياه استمرت لعشرات السنين في السويس وبورسعيد

وزير الري
وزير الري
محمد كمال

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وجود حالة من الرضا عن موسم المياه الماضي، مشيرًا إلى أن الوزارة لم ترصد شكاوى جوهرية تتعلق بتوفير المياه خلال الموسم، كما نجحت بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة في حل مشكلات مائية مزمنة استمرت لعشرات السنين في محافظتي السويس وبورسعيد.

وزير الري: لم نتلق شكاوى جوهرية بشأن المياه خلال الموسم الماضي

وقال سويلم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن متابعته لأداء الوزارة وانطباعات المواطنين تشير إلى وجود حالة من الرضا عن الموسم الماضي فيما يتعلق بالمياه، موضحًا أنه لا يريد المبالغة في تقييم الوضع، لكنه لم يسمع شكاوى جوهرية تتعلق بتوفير المياه خلال الفترة الماضية.

وأوضح وزير الري أن بعض المشكلات الجوهرية التي استمرت لعشرات السنين جرى حلها بالفعل، مستشهدًا بالأزمات التي كانت موجودة في محافظتي السويس وبورسعيد، حيث عانى المواطنون لفترات طويلة من مشكلات متكررة وانقطاع المياه.

وأشار إلى أن مياه الشرب لا تتبع وزارة الموارد المائية والري بصورة مباشرة، وإنما تقع مسؤوليتها ضمن اختصاص وزارة الإسكان، لكن وزارة الري تتحمل مسؤولية مهمة بالتعاون مع وزارة الإسكان، تتمثل في توفير مناسيب معينة للمياه في الترع ونهر النيل، حتى تتمكن الجهات المسؤولة عن مياه الشرب من سحب الكميات المطلوبة.

وأكد سويلم أن التعاون بين مؤسسات الدولة كان له دور أساسي في معالجة هذه المشكلات المزمنة، موضحًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة، وأن هذا التعاون ساهم في إنهاء أزمات ظلت قائمة لعشرات السنين.

وأضاف أن متابعة مشكلات المواطنين لا تقتصر على تلقي الشكاوى أو رصد ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما تشمل أيضًا النزول إلى المحافظات والمرور الميداني والالتقاء بالمزارعين بصورة مباشرة، للاستماع إلى احتياجاتهم والتعرف على المشكلات التي تواجههم على أرض الواقع.

وشدد وزير الموارد المائية والري على أن الوزارة تعمل على الوصول إلى المشكلات قبل تفاقمها، من خلال منظومة الرصد والتواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدًا أنه لا يعتقد أن هناك مشكلة تتعلق بقدرة المواطن على الوصول إلى وزارة الري، أو قدرة الوزارة على الوصول إلى المواطنين والتعرف على مطالبهم.

السويس بورسعيد وزير الري هاني سويلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ومالاوي

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي مباشر.. التردد متاح الآن

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

الطقس في مصر

أمطار خفيفة تضرب عدة محافظات بينها القاهرة الكبرى | مستجدات الطقس

سقوط جرار قطار في المرازيق

قادم من التبين.. سقوط جرار قطار في المرازيق والدفع بأوناش الطوارئ لرفعه

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم.. الموعد والمعلق والتشكيل المتوقع

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

حمزة عبد الكريم

ناد إيطالي يدخل سباق المنافسة على ضم حمزة عبد الكريم في الميركاتو الشتوي

رونالدو

تكريم استثنائي للأسطورة.. منتخب البرتغال يحتفي بكريستيانو رونالدو

بيرسي تاو

بيرسي تاو يقترب من العودة إلى صن داونز

بالصور

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم.. تعرفي عليها

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد