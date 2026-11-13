وزير الري: أنهينا حل مشكلات مياه استمرت لعشرات السنين في السويس وبورسعيد

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وجود حالة من الرضا عن موسم المياه الماضي، مشيرًا إلى أن الوزارة لم ترصد شكاوى جوهرية تتعلق بتوفير المياه خلال الموسم، كما نجحت بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة في حل مشكلات مائية مزمنة استمرت لعشرات السنين في محافظتي السويس وبورسعيد.

وزير الري: لم نتلق شكاوى جوهرية بشأن المياه خلال الموسم الماضي

وقال سويلم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن متابعته لأداء الوزارة وانطباعات المواطنين تشير إلى وجود حالة من الرضا عن الموسم الماضي فيما يتعلق بالمياه، موضحًا أنه لا يريد المبالغة في تقييم الوضع، لكنه لم يسمع شكاوى جوهرية تتعلق بتوفير المياه خلال الفترة الماضية.

وأوضح وزير الري أن بعض المشكلات الجوهرية التي استمرت لعشرات السنين جرى حلها بالفعل، مستشهدًا بالأزمات التي كانت موجودة في محافظتي السويس وبورسعيد، حيث عانى المواطنون لفترات طويلة من مشكلات متكررة وانقطاع المياه.

وأشار إلى أن مياه الشرب لا تتبع وزارة الموارد المائية والري بصورة مباشرة، وإنما تقع مسؤوليتها ضمن اختصاص وزارة الإسكان، لكن وزارة الري تتحمل مسؤولية مهمة بالتعاون مع وزارة الإسكان، تتمثل في توفير مناسيب معينة للمياه في الترع ونهر النيل، حتى تتمكن الجهات المسؤولة عن مياه الشرب من سحب الكميات المطلوبة.

وأكد سويلم أن التعاون بين مؤسسات الدولة كان له دور أساسي في معالجة هذه المشكلات المزمنة، موضحًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة، وأن هذا التعاون ساهم في إنهاء أزمات ظلت قائمة لعشرات السنين.

وأضاف أن متابعة مشكلات المواطنين لا تقتصر على تلقي الشكاوى أو رصد ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما تشمل أيضًا النزول إلى المحافظات والمرور الميداني والالتقاء بالمزارعين بصورة مباشرة، للاستماع إلى احتياجاتهم والتعرف على المشكلات التي تواجههم على أرض الواقع.

وشدد وزير الموارد المائية والري على أن الوزارة تعمل على الوصول إلى المشكلات قبل تفاقمها، من خلال منظومة الرصد والتواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدًا أنه لا يعتقد أن هناك مشكلة تتعلق بقدرة المواطن على الوصول إلى وزارة الري، أو قدرة الوزارة على الوصول إلى المواطنين والتعرف على مطالبهم.