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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على شخصين استعرضا بسلاح أبيض وعصا في الأقصر

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يلوح بسلاح أبيض بأحد الشوارع في الأقصر.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 6 من الشهر الجاري، قام «الشخص الظاهر بمقطع الفيديو» وصديقه بالتلويح باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية تجاه بعضهما بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة القرنة.

وأمكن ضبط المذكورين (عامل وطالب، مقيمان بدائرة المركز)، وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو والاستعراض، وتم بإرشادهما ضبط (السلاح الأبيض والعصا الخشبية المستخدمين في الواقعة).

واتُخذت الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سلاح أبيض

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