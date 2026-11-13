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العظمى ترتفع لـ33 درجة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الغد وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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العظمى ترتفع لـ33 درجة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الغد وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

الأرصاد
الأرصاد
عبد العزيز جمال

يشهد الطقس غدا في مصر استمرار الأجواء الخريفية في السيطرة على مختلف أنحاء الجمهورية غدًا السبت 14 نوفمبر 2026، مع توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب المناطق، وسط طقس معتدل إلى مائل للحرارة خلال ساعات النهار، وحار على جنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

الطقس غدا

وتشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الطقس غدا سيشهد عددًا من الظواهر الجوية، في مقدمتها الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق حلايب وشلاتين، ونشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
 

الأرصاد

وتسجل القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية للعظمى و17 درجة للصغرى، بينما تصل درجات الحرارة العظمى في أسوان إلى 33 درجة، لتكون الأعلى بين المدن المذكورة، في حين تتراوح درجات الحرارة الصغرى على مناطق شمال الصعيد بين 13 و14 درجة.

تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 14 نوفمبر

تشهد البلاد استمرارًا في الارتفاع الطفيف بدرجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتسود أجواء خريفية معتدلة إلى مائلة للحرارة خلال ساعات النهار، مع ارتفاع الإحساس بالحرارة في جنوب الصعيد، حيث يكون الطقس حارًا خلال فترات النهار.

أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فتتحول الأجواء إلى مائلة للبرودة وقد تصل إلى البرودة على أغلب الأنحاء، وهو ما يعكس استمرار الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، ويجعل الطقس متباينًا بين فترتي النهار والليل.

وتأتي توقعات الطقس غدا في ظل استمرار الارتفاع المحدود في درجات الحرارة، دون أن يعني ذلك انتهاء الأجواء الباردة نسبيًا خلال الليل، خاصة في المناطق التي تسجل درجات حرارة صغرى منخفضة.

الشبورة المائية قد تكون كثيفة على الطرق صباح السبت

تتصدر الشبورة المائية قائمة الظواهر الجوية المتوقعة غدًا السبت، حيث تظهر خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري.

وقد تمتد الشبورة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانًا، بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وتتطلب هذه الأجواء من قائدي السيارات توخي الحذر خلال ساعات الصباح المبكر، خاصة على الطرق السريعة والزراعية، مع الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين المركبات، تجنبًا للحوادث الناتجة عن ضعف الرؤية.
 

الطقس اليوم

أمطار خفيفة إلى متوسطة على حلايب وشلاتين

تتضمن خريطة الأمطار غدًا فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على مناطق حلايب وشلاتين، مع وصول نسبة حدوثها إلى نحو 40%، على فترات متقطعة.

وتتركز فرص سقوط الأمطار في هاتين المنطقتين، بينما لا تشير التوقعات إلى فرص مماثلة بالقوة على باقي المناطق، مع احتمالية ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

وقد ينتج عن هذه السحب سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، وذلك على فترات متقطعة، دون أن يمثل حالة مطرية واسعة النطاق.

نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري

تشهد بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، حيث تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة.

ومن المتوقع أن يكون نشاط الرياح متقطعًا، وليس مستمرًا طوال اليوم، مع تأثيره على الأجواء في المناطق التي تشهد نشاطًا ملحوظًا، بالتزامن مع الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة.

وتظل متابعة تطورات الطقس غدا مهمة، خاصة للمواطنين الذين يخططون للتنقل خلال ساعات الصباح أو ممارسة الأنشطة الخارجية، بسبب احتمالات الشبورة المائية ونشاط الرياح في بعض المناطق.

درجات الحرارة غدا السبت في القاهرة والمحافظات

تختلف درجات الحرارة المتوقعة غدًا من منطقة إلى أخرى، حيث تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات عظمى تتراوح بين 26 و27 درجة، بينما تتراوح الصغرى بين 15 و16 درجة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مستوى المناطق الجغرافية كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى من 26 إلى 27 درجة، والصغرى من 15 إلى 16 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى من 25 إلى 26 درجة، والصغرى من 15 إلى 16 درجة.

شمال الصعيد: العظمى من 27 إلى 28 درجة، والصغرى من 13 إلى 14 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى من 31 إلى 33 درجة، والصغرى من 16 إلى 17 درجة.

وتوضح هذه المعدلات استمرار الأجواء الأكثر حرارة في جنوب البلاد مقارنة بالمناطق الشمالية، مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى بصورة ملحوظة خلال الليل، خاصة في شمال الصعيد.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في أبرز المدن

أعلنت توقعات درجات الحرارة تسجيل تفاوت بين المدن المصرية، حيث تصل العظمى في أسوان إلى 33 درجة، بينما تسجل القاهرة 27 درجة، وتأتي الإسكندرية ومطروح عند مستويات أقل.
 

حالة الطقس اليوم

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 14 نوفمبر:

القاهرة: العظمى 27 درجة، والصغرى 17 درجة.

الإسكندرية: العظمى 26 درجة، والصغرى 16 درجة.

الإسماعيلية: العظمى 28 درجة، والصغرى 15 درجة.

مطروح: العظمى 25 درجة، والصغرى 15 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 30 درجة، والصغرى 21 درجة.

أسوان: العظمى 33 درجة، والصغرى 17 درجة.

وتسجل الإسماعيلية ومطروح 15 درجة للصغرى، بينما ترتفع الصغرى في شرم الشيخ إلى 21 درجة، وهي الأعلى بين المدن الواردة في درجات الحرارة المعلنة.

نصائح للمواطنين للتعامل مع طقس السبت

في ظل توقعات الشبورة المائية واحتمالات الأمطار ونشاط الرياح، ينصح باتخاذ بعض الاحتياطات خلال اليوم، خاصة في الساعات الأولى من الصباح وفترات الليل.

ومن أبرز الإرشادات:

  • القيادة بحذر خلال فترة الشبورة المائية من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا.
  • تخفيف السرعة على الطرق التي تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية الأفقية.
  • ترك مسافات آمنة بين السيارات لتجنب الحوادث.
  • متابعة تحديثات الأرصاد الجوية، خاصة للمواطنين في حلايب وشلاتين.
  • اختيار ملابس مناسبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر بسبب انخفاض درجات الحرارة.
  • الانتباه إلى نشاط الرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وبشكل عام، يحمل الطقس غدا استمرارًا للأجواء الخريفية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لكن الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة والأمطار المتوقعة جنوب البحر الأحمر تظل أبرز الظواهر التي تستدعي الانتباه خلال تعاملات المواطنين اليومية.

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