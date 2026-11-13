وزير الأوقاف يشيد بتلاوة عبدالرحمن فرج.. ولجنة التحكيم: صوت جميل لكن هناك مشكلة في المقامات

حظي المتسابق عبدالرحمن فرج بإشادة من وزير الأوقاف وأعضاء لجنة تحكيم الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، بعد أدائه تلاوة قرآنية وصفوها بالحسنة والجميلة، مشيدين بما تميز به صوته من جمال وخشوع وإحساس بالقرآن الكريم، فيما رصدوا بعض الملاحظات الفنية المتعلقة بأحكام المدود والانتقال بين المقامات.

إشادة بصوت عبدالرحمن فرج في دولة التلاوة

وأشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بتلاوة عبد الرحمن فرج، معربًا عن سعادته بالاستماع إليه، وقال: «تلاوة حسنة وشجية وممتلئة بالجمال، وفي سعادة غامرة لأني بسمعك».

من جهته، وصف حسن عبدالنبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، قراءة المتسابق بأنها جيدة وسليمة ومتقنة، لكنه أشار إلى ملاحظة تتعلق بأحد أحكام التجويد في كلمة «برازقيه»، موضحًا أن المد العارض للسكون لم يأخذ حقه.

وقال عبدالنبي، في تعليقه على الأداء: «قراءة جيدة وسليمة ومتقنة، ولكن عندك حاجة بسيطة اللي في كلمة برازقيه، المد عارض للسكون لم يأخذ حقه».

وبدوره، أشاد الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات، بجمال صوت عبد الرحمن فرج، لكنه لفت إلى وجود مشكلة في المقامات، مطالبًا إياه بالتركيز على الانتقال بينها، خاصة في بداية التلاوة.

وقال عبدالوهاب: «صوت جميل، لكن هناك مشكلة في المقامات، وبنقول ركز في الانتقال خصوصًا في البداية».

فيما أثنى الشيخ طه النعماني على أداء المتسابق، مشيرًا إلى ما تضمنته تلاوته من خشوع وإحساس بمعاني القرآن الكريم، وقال: «أداء طيب وفيه خشوع وإحساس بالقرآن».