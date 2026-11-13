عالم أزهري يهاجم هوس الترند: الصلاة ليست وسيلة لجمع المشاهدات

علق الدكتور عبد الغني هندي، أحد علماء الأزهر الشريف، على واقعة أداء عدد من الأطفال الصلاة داخل حمام سباحة، مؤكدًا ضرورة التعامل مع مثل هذه المشاهد من منظور تربوي وتعليمي، لا من خلال تحميل الأطفال المسؤولية الكاملة أو اللجوء إلى العقاب، خاصة أنهم لا يزالون في مرحلة الطفولة ويحتاجون إلى التوجيه والتوعية.

وأوضح عبد الغني هندي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة “الحدث اليوم”، أن هناك أربع نقاط أساسية ينبغي الانتباه إليها عند تعليم الأبناء الصلاة، أولها تشجيع الأطفال على أدائها وتعزيز إقبالهم عليها، مع الحرص على غرس حب الصلاة في قلوبهم، وليس الاكتفاء بتعليمهم حركاتها وأشكالها الظاهرة.

وأضاف أن التعامل مع الأطفال في هذه المرحلة يجب أن يقوم على التعليم والتربية والتوجيه، مشيرا إلى أن التربية تسبق التعليم، وأن الصلاة ليست مجرد حركات وأفعال شكلية، وإنما عبادة ترتبط بالقلب وتحتاج إلى فهم قيمتها ومكانتها، باعتبارها عماد الدين وأول ما يحاسب عليه العبد من أعماله.

وفيما يتعلق بالحكم الشرعي لصلاة الأطفال داخل حمام السباحة بملابس تكشف العورة، أوضح العالم الأزهري أن الصلاة لها أركان وشروط لا بد من توافرها، ويأتي في مقدمتها ستر العورة، إلى جانب عدد من الشروط الأخرى المتعلقة بصحة الصلاة.

وأشار إلى أن الإخلال بأحد شروط الصلاة يؤثر في صحتها، مستشهدا بالقاعدة الشرعية: "إذا بطل الشرط بطل المشروط".

وحذر عبد الغني هندي من تأثير هوس التصوير والسعي وراء المشاهدات والترند على سلوك الأطفال، مؤكدا أن الانشغال بتصوير الصلاة ونشر المقاطع لا ينبغي أن يكون بديلا عن تعليمهم كيفية أدائها على الوجه الصحيح.