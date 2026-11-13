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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبد المنعم يساند منتخب مصر من المدرجات أمام مالاوي

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
عمرو مصطفى

حرص محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر، على التواجد في مدرجات استاد القاهرة الدولي لمؤازرة زملائه بالفراعنة، خلال مواجهة مالاوي، المقامة ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

 محمد عبد المنعم يساند منتخب مصر  

 

وجاء حضور مدافع المنتخب الوطني من أجل تقديم الدعم والمساندة لزملائه، رغم غيابه عن مباراتي مصر أمام مالاوي بسبب الإصابة التي تعرض لها، والتي أبعدته عن المشاركة في المواجهتين.

ويُعد محمد عبد المنعم أحد العناصر المهمة في الخط الدفاعي لمنتخب مصر، حيث يمثل غيابه تحديًا للجهاز الفني، في ظل الحاجة إلى الاستفادة من جميع العناصر خلال مشوار التصفيات.

وتعكس خطوة مدافع الفراعنة حرصه على البقاء قريبًا من المنتخب ومساندة زملائه، رغم ابتعاده عن المستطيل الأخضر بسبب الإصابة، في انتظار عودته إلى التدريبات والمشاركة في المباريات المقبلة بعد التعافي.

وبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من :

 

حراسة المرمي: مصطفى شوبير
الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.
الوسط : مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - ناصر ماهر.
الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - محمود تريزيجيه .

محمد عبد المنعم منتخب مصر مالاوي كأس الأمم الإفريقية

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