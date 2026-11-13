زيلينسكي: قيود السرعة على نظام «ستارشيلد» تعرقل العمليات العسكرية الأوكرانية

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن السرعات التشغيلية العالية لنظام الاتصالات العسكرية عبر الأقمار الصناعية «ستارشيلد» لم تُستعد بالكامل؛ في ظل استمرار القيود المفروضة على النظام في مناطق أوكرانية خاضعة للسيطرة الروسية وعلى امتداد خطوط المواجهة، الأمر الذي يعرقل قدرة القوات الأوكرانية على تنفيذ بعض العمليات العسكرية واعتراض الطائرات المسيّرة الروسية.

وقال زيلينسكي، إن وحدات الجيش الأوكراني رصدت اضطرابات كبيرة في تشغيل النظام على مدار عدة أيام، موضحا أن القيود تحدد سرعة تشغيل الأجهزة عند 161 كيلومترا في الساعة، بما يعادل 100 ميل في الساعة، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة على كفاءة الطائرات المسيّرة الاعتراضية التي تستخدمها كييف لمواجهة الطائرات الروسية المسيّرة العاملة بالمحركات النفاثة.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن القيود لم تعد مجرد أعطال تقنية عشوائية، وإنما تبدو إجراءات منهجية تؤثر على العمليات العسكرية، محذرا من أن عدم قدرة الطائرات الاعتراضية على بلوغ السرعات المطلوبة يسمح لبعض الطائرات الروسية بتجاوز الدفاعات الأوكرانية وتنفيذ ضربات داخل الأراضي الأوكرانية.

وأشار زيلينسكي إلى أن بلاده تسعى للحصول على توضيحات من الجانب الأمريكي بشأن أسباب عودة القيود والجهة المسؤولة عن فرضها، مؤكدا أن استمرار هذه المشكلة ينعكس على حماية المدنيين وقدرات القوات الأوكرانية في ساحة المعركة.

ويُعد «ستارشيلد» النسخة العسكرية من منظومة «ستارلينك» التابعة لشركة «سبيس إكس» المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وتوفر اتصالات مشفرة تستخدمها الجهات العسكرية والحكومية، وتعتمد عليها القوات الأوكرانية في الاتصالات الميدانية وتوجيه الطائرات المسيّرة ونقل المعلومات.

وتأتي الأزمة الجديدة بعد قيود مماثلة فُرضت في أكتوبر الماضي، قبل استعادة الخدمة لسرعاتها التشغيلية في 24 أكتوبر، عندما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية تحسن الاتصالات وعودة السرعات إلى مستويات تتجاوز 400 كيلومتر في الساعة.

وفي المقابل، سبق لـ«ماسك» أن أكد أن منظومة «ستارشيلد» تخضع لسيطرة الحكومة الأمريكية والجيش الأمريكي، بينما لم تعلن واشنطن أو شركة «سبيس إكس» حتى الآن مسؤوليتها عن القيود الأخيرة.

وتتزامن التطورات مع استمرار المفاوضات الأمريكية الروسية الأوكرانية، ما يضع ملف الاتصالات العسكرية ضمن القضايا المؤثرة في حسابات كييف الدفاعية والتفاوضية.