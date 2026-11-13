مخاطرها زادت.. برلمانية تطالب بوضع خطة عاجلة لمواجهة الإدمان بكل أنواعه

طالبت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، بوضع خطة عاجلة وشاملة لمواجهة ظاهرة الإدمان في مصر، في ظل تزايد مخاطرها وتداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية على الأفراد والأسر والمجتمع، محذرة من تأثيرها على استقرار الأسر ومستقبل الأطفال والشباب، وضرورة التحرك لمواجهتها من خلال استراتيجية متكاملة لا تقتصر على العلاج فقط.

وأوضحت في تصريحات خاصة أنها قد تقدمت خلال الأيام الأخيرة بطلب إحاطة، بشأن ضرورة التصدي لظاهرة الإدمان، مشيرة إلى وجود قصور في قدرات مراكز العلاج الحكومية وعدم قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة، إلى جانب ارتفاع تكاليف العلاج بالمراكز الخاصة، بما يحرم عددًا من المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، من الحصول على الخدمات اللازمة.

التوسع في إنشاء وتطوير مراكز علاج الإدمان

وأكدت أن مواجهة الأزمة تتطلب التوسع في إنشاء وتطوير مراكز علاج الإدمان المجانية ومنخفضة التكلفة بمختلف المحافظات، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية لرصد الحالات وتقييم البرامج العلاجية والوقائية، فضلًا عن تسهيل إجراءات ترخيص المراكز مع تشديد الرقابة عليها، وتوفير برامج للتأهيل النفسي والاجتماعي تساعد المتعافين على تجنب الانتكاس والاندماج مجددًا في المجتمع.

تكثيف حملات التوعية والوقاية داخل المدارس

وشددت النائبة على أهمية تكثيف حملات التوعية والوقاية داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب، لمواجهة أشكال الإدمان التقليدية والمستحدثة، بما فيها إدمان الألعاب الرقمية، إلى جانب تنظيم حملات موجهة للأسر لتعريفها بطرق اكتشاف المشكلة والتعامل معها.

كما طالبت بتشديد العقوبات على جرائم الاتجار بالمخدرات، وتفعيل دور المؤسسات الإسلامية والمسيحية في دعم المتعافين، وإنشاء دور علاج متخصصة لأطفال الشوارع تراعي ظروفهم النفسية والاجتماعية وتوفر لهم الرعاية والتأهيل اللازمين.