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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار تعزيز التعاون المشترك

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار
أ ش أ

بحث الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع إسماعيل إرشاين المدير التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)، سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الدولية في الترويج للفرص الاستثمارية المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد على هامش مؤتمر الاستثمار العالمي 2026، بمركز المؤتمرات الدولي بجنيف، حيث أشاد الدكتور محمد عوض بنجاح الرابطة في تنظيم المؤتمر، مؤكدًا أهمية دورها في تعزيز التعاون بين وكالات ترويج الاستثمار وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية.

وتناول اللقاء الاستفادة من خبرات الرابطة في تطوير آليات عرض وتسويق المشروعات الاستثمارية المصرية، حيث أبدت الرابطة استعدادها لدعم الهيئة وإتاحة الفرص الاستثمارية المصرية عبر منصتها الدولية، بما يسهم في الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين.

كما بحث الجانبان إمكانية اعتماد أكاديمية الخبراء التابعة للهيئة مركزًا إقليميًا للتميز للرابطة في أفريقيا والشرق الأوسط، بما يدعم تبادل المعرفة وتقديم المساعدة الفنية وبناء قدرات وكالات ترويج الاستثمار في المنطقة.

وفي السياق، أبدت الرابطة استعدادها لدعم الربط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الأجانب من خلال شبكة أعضائها الدولية، بما يتيح للشركات المصرية فرصًا جديدة للوصول إلى شركاء استثماريين وتعزيز قدراتها على النمو والتوسع.

وشارك الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في أعمال الجمعية العمومية الثلاثين للرابطة، التي استعرضت تقرير أنشطتها وخطة عملها وموازنتها المقترحة لعام 2027، إلى جانب بحث التعديلات المقترحة على نظامها الأساسي، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز حضورها الدولي وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات المعنية بجذب الاستثمارات.

الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة

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