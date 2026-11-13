طارق السعيد رئيساً للترسانةو أحمد الوليد نائبا.. اعرف الفائزين في الانتخابات

أسفرت انتخابات نادي الترسانة عن فوز طارق السعيد بمنصب رئيس مجلس إدارة النادي، وأحمد الوليد بمنصب نائب الرئيس، وصلاح عبد الفتاح بمنصب أمين الصندوق.

طارق السعيد رئيساً للترسانة..و أحمد الوليد نائبا

أسفرت النتائج عن فوز كل من ثروت جميل، وأشرف عوض، ومحمد طارق، ومحمد إمام، وأحمد الخطيب، ومحمد الشاذلي، ومحمد جلال بعضوية مجلس الإدارة، فيما فاز أشرف سيد جوهر وأشرف عادل سليمان بمقعدي العضوية تحت السن.

وشهدت الجمعية العمومية حضوراً كبيراً، حيث بلغ عدد المشاركين نحو 6 آلاف عضو، في أجواء انتخابية عكست اهتمام أعضاء النادي باختيار مجلس الإدارة الجديد