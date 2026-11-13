غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

تعد الهالات السوداء من المشكلات المنتشرة بشكل واسع بين النساء والفتيات وتشوه المظهر الخارجي.

ووفقا لما أورده موقع Byrdie نكشف عدة طرق طبيعية وآمنة في المنزل.

التدليك اللمفاوي الخفيف

​يساعد التدليك اللطيف لمنطقة أسفل العين في تحفيز التصريف اللمفاوي، وتنشيط الدورة الدموية، وطرد السوائل المحتبسة التي تسبب الانتفاخ والظلال الداكنة

ضع قطرة من زيت طبيعي خفيف مثل زيت الجوجوبا أو زيت ثمر الورد، واستخدم إصبع البنصر للضغط برفق من الزاوية الداخلية للعين باتجاه الزاوية الخارجية وصولاً إلى الصدغين، مع تكرار الحركة 5 مرات بلطف شديد دون شد الجلد.



​

جل الصبار النقي

​يتميز جل الصبار بخصائص مرطبة ومضادة للالتهابات، كما يحتوي على مركب "الألوسين" (Aloesin) الذي يساعد في تثبيط إنتاج الميلانين الزائد وتفتيح التصبغات الخفيفة.

​

ضع طبقة رقيقة جداً من جل الصبار الطبيعي النقي (الخالي من العطور والكحول) أسفل العينين قبل النوم، واشطفه بالماء الفاتر في الصباح.



​

كمادات ماء الورد الباردة

​يعرف ماء الورد بقدرته على تهدئة البشرة المتعبة، وتقليل الاحمرار والانتفاخ، وإعادة النضارة للجلد الباهت.

​

بلل قطعتين من القطن بماء الورد الطبيعي المبرد في الثلاجة، وضعهما على جفنيك المغلقين لمدة 15 دقيقة يومياً للاسترخاء وتجديد حيوية المنطقة.

ماسك الكركم والزبادي

​يحتوي الكركم على مادة الكوركومين المضادة للأكسدة والالتهابات التي تساعد في توحيد لون البشرة، بينما يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يرطب الجلد ويقشره بلطف.

اخلط رشة صغيرة جداً من الكركم العضوي مع ملعقة صغيرة من الزبادي، ووزع المزيج بحذر أسفل العينين لمدة 10 دقائق فقط ثم اشطفه بلطف وتجنب تركه طويلاً حتى لا يترك صبغة صفراء.

حماية المنطقة من أشعة الشمس

​التعرض المستمر للأشعة فوق البنفسجية يحفز إنتاج الميلانين ويزيد من سمرة الهالات السوداء ويكسّر الكولاجين الرقيق حول العين:

​احرص على ارتداء نظارات شمسية كبيرة توفر حماية 100% من الأشعة فوق البنفسجية (UV) عند الخروج نهاراً، واستخدام واقي شمس معدني (يحتوي على أكسيد الزنك) لطيف على منطقة حول العين.



​

تقليل الملح والكافيين في النظام الغذائي المسائي

​الإفراط في تناول الأطعمة المالحة يسبب احتباس السوائل في الجسم، وهو ما يظهر بوضوح في صورة انتفاخ تحت العينين يلقي بظلال داكنة.

قلل من الأطعمة المصنعة والمالحة، واستبدلها بأطعمة غنية بالبوتاسيوم مثل الموز والأفوكادو وفيتامين K مثل السبانخ والبروكلي لدعم صحة الأوعية الدموية.