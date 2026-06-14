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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الهالات السوداء تحت العين.. الأسباب وطرق العلاج وأبرز النصائح للوقاية

الهالات السوداء
الهالات السوداء
ريهام قدري

تعد الهالات السوداء تحت العين من المشكلات الجمالية الشائعة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص بمختلف الأعمار، إذ تؤثر على مظهر الوجه وتمنحه ملامح تبدو أكثر إرهاقًا وتقدمًا في السن. وعلى الرغم من أن الهالات السوداء لا تمثل مشكلة صحية خطيرة في معظم الحالات، فإنها قد تكون مؤشرًا على بعض العادات اليومية الخاطئة أو المشكلات الصحية التي تحتاج إلى الانتباه.

اسباب الهالات السوداء 

 

ويشير أطباء الجلدية إلى أن أسباب ظهور الهالات السوداء متعددة، فالسهر وقلة النوم يأتيان في مقدمة العوامل المؤدية إلى اسمرار المنطقة المحيطة بالعين، حيث يؤدي الإجهاد المستمر إلى تمدد الأوعية الدموية تحت الجلد الرقيق أسفل العين، ما يجعل اللون الداكن أكثر وضوحًا.

كما تلعب العوامل الوراثية دورًا مهمًا في ظهور الهالات السوداء لدى بعض الأشخاص، إذ قد يرث البعض طبيعة جلد رقيقة أو زيادة في التصبغات حول العينين، ما يجعل المشكلة أكثر وضوحًا حتى مع الحصول على قسط كافٍ من النوم.

ومن بين الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى ظهور الهالات السوداء الجفاف وقلة شرب المياه، إضافة إلى نقص بعض العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد وفيتامين B12 وفيتامين C، فضلًا عن الحساسية المزمنة والتعرض المستمر لأشعة الشمس دون استخدام واقٍ مناسب.

ويؤكد الخبراء أن الخطوة الأولى لعلاج الهالات السوداء تتمثل في تحديد السبب الرئيسي وراء ظهورها، لأن نجاح العلاج يعتمد بشكل كبير على معالجة العامل المؤدي للمشكلة. وينصح بالحصول على نوم منتظم يتراوح بين 7 و9 ساعات يوميًا، مع الحرص على النوم في مواعيد ثابتة قدر الإمكان.

ويُعد شرب كميات كافية من المياه يوميًا من العادات المهمة التي تساعد على تحسين صحة البشرة وتقليل مظهر الهالات السوداء، إلى جانب تناول الغذاء الصحي الغني بالخضروات والفواكه والبروتينات والفيتامينات الضرورية للحفاظ على نضارة الجلد.

ومن الوسائل المنزلية التي يمكن أن تساعد في تقليل مظهر الهالات السوداء استخدام الكمادات الباردة لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة يوميًا، إذ تساهم في تقليص الأوعية الدموية وتقليل الانتفاخ. كما يمكن استخدام شرائح الخيار أو أكياس الشاي الباردة لتهدئة المنطقة المحيطة بالعين وتحسين مظهرها بشكل مؤقت.

أما بالنسبة للعلاجات الموضعية، فتتوفر العديد من الكريمات والسيرومات التي تحتوي على مكونات فعالة مثل فيتامين C والكافيين والريتينول وحمض الهيالورونيك، والتي تساعد على تحسين لون البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين وزيادة ترطيب الجلد حول العين.

وفي الحالات التي تكون فيها الهالات السوداء ناتجة عن فقدان الدهون أو وجود انخفاضات أسفل العين، قد يلجأ الأطباء إلى بعض الإجراءات التجميلية مثل حقن الفيلر، والتي تساعد على ملء الفراغات وتحسين مظهر المنطقة بشكل ملحوظ. كما تُستخدم تقنيات الليزر والتقشير الكيميائي في بعض الحالات للتخلص من التصبغات وتحفيز تجديد خلايا البشرة.

ويشدد المتخصصون على أهمية تجنب فرك العينين بشكل متكرر، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، لأن ذلك قد يزيد من التصبغات ويؤدي إلى تفاقم المشكلة مع مرور الوقت. كما يُنصح باستخدام النظارات الشمسية وواقي الشمس لحماية الجلد الرقيق حول العين من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

ورغم تعدد طرق العلاج، فإن الوقاية تظل العامل الأهم للحفاظ على مظهر صحي ومشرق لمنطقة العين، وذلك من خلال اتباع نمط حياة صحي، والنوم الجيد، والتغذية المتوازنة، والعناية اليومية بالبشرة، مما يساهم في الحد من ظهور الهالات السوداء والحفاظ على نضارة الوجه وإشراقته.

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