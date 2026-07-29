فيينا تحتفي بـ 70 عاماً من العلاقات النمساوية السودانية وتودع السفير مجدي مفضل

شهدت الأكاديمية الدبلوماسية بالعاصمة النمساوية فيينا، اليوم، احتفالية رفيعة بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين السودان والنمسا؛ وسط حضور واسع من السفراء والدبلوماسيين، وممثلي المنظمات الدولية، وشخصيات أكاديمية وإعلامية بارزة.

وتناولت الكلمات التي أُلقيت خلال الحفل محطات بارزة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي شهدت تعاوناً ملموساً في المجالات السياسية، والأكاديمية، والثقافية، إلى جانب الشراكات التنموية والإنسانية على مدى سبعة عقود.

وأكد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين.

واُختتمت الاحتفالية بتكريم سفير جمهورية السودان لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، السفير مجدي مفضل؛ بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وأشاد الحاضرون بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلها خلال توليه منصبه في تعزيز العلاقات بين الخرطوم وفيينا، ودوره الفاعل في أروقة المنظمات الدولية المقيمة بالعاصمة النمساوية.

من جانبه، أعرب السفير مفضل عن امتنانه للنمسا (حكومة وشعباً) على التعاون الكبير الذي حظي به خلال فترة عمله، مؤكداً ثقته في استمرار العلاقات النمساوية السودانية في التطور والازدهار.