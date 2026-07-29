موعد صرف معاشات أغسطس 2026 وأماكن الحصول عليها رسميًا

يبدأ صرف معاشات شهر أغسطس 2026 اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر المقبل، وتستمر عمليات الصرف حتى نهاية الشهر، وذلك وفق المواعيد المعلنة رسميًا، بعدما تم صرف معاشات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بلغت 15%، ويواصل أصحاب المعاشات متابعة موعد الصرف ومنافذه وطرق الاستعلام عن قيمة المعاش باستخدام الرقم القومي، باعتبارها من أكثر الموضوعات التي تشهد اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الحالية.

ويحرص الملايين من أصحاب المعاشات وأسرهم على متابعة أحدث المستجدات الخاصة بمواعيد الصرف ووسائل الحصول على المستحقات الشهرية، إلى جانب التعرف على طرق الاستعلام الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد، وهو ما يجعل أخبار المعاشات من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محركات البحث.

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موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2026

من المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر أغسطس 2026 اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر المقبل، على أن تستمر عمليات الصرف حتى نهاية الشهر، بما يتيح لأصحاب المعاشات الحصول على مستحقاتهم خلال الفترة المحددة للصرف.

ويأتي صرف معاشات أغسطس بعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة التي أُقرت رسميًا، حيث بلغت قيمة الزيادة 15%، وذلك بحسب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفق ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي.

زيادة المعاشات بنسبة 15%

شهدت معاشات شهر يوليو 2026 تطبيق الزيادة الجديدة التي بلغت 15%، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة المعاشات، وذلك بحسب وزارة التضامن الاجتماعي.

وتُطبق هذه الزيادة ضمن الإجراءات المعلنة لتحسين قيمة المعاشات، وهو ما يدفع أصحاب المعاشات إلى متابعة مواعيد الصرف بصورة شهرية لمعرفة موعد إتاحة المستحقات المالية.

أماكن صرف معاشات شهر أغسطس 2026

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من منافذ صرف المعاشات، بهدف الحد من الازدحام والتكدس أثناء عمليات الصرف، وتوفير أكثر من وسيلة تُمكن أصحاب المعاشات من الحصول على مستحقاتهم بسهولة.

وتشمل منافذ الصرف ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر.

كما يمكن صرف المعاشات من خلال فروع البنوك التجارية التي تتعامل مع أصحاب المعاشات.

وتتوافر أيضًا خدمة صرف المعاشات عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المدن والمراكز.

وتشمل المنافذ كذلك منافذ شركة «فوري» المعتمدة لصرف المعاشات.

كما يتيح بنك ناصر الاجتماعي صرف المعاشات للفئات التي تتعامل معه.

وتتوفر أيضًا خدمة صرف المعاشات باستخدام المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.

كيفية الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام إلكترونيًا عن قيمة المعاش وبياناته باستخدام الرقم القومي من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك عبر عدد من الخطوات البسيطة.

تبدأ الخطوة الأولى بالدخول مباشرة إلى خدمة الاستعلام عن المعاش المنصرف على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

بعد ذلك يتم إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

ثم يتم الضغط على زر «عرض» أو «استعلام».

وعقب إتمام هذه الخطوات تظهر جميع البيانات الأساسية الخاصة بملف المعاش، بالإضافة إلى قيمة الاستحقاق التأميني بصورة مباشرة.

لماذا يزداد البحث عن معاشات أغسطس 2026؟

يتزايد اهتمام أصحاب المعاشات بمتابعة موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2026، إلى جانب التعرف على أماكن الصرف ووسائل الاستعلام الإلكترونية، خاصة بعد تطبيق زيادة المعاشات بنسبة 15%، وهو ما جعل أخبار المعاشات من أكثر الموضوعات تداولًا وبحثًا عبر محركات البحث، مع حرص المستفيدين على متابعة كل ما يتعلق بمواعيد الصرف والخدمات الإلكترونية المرتبطة بها.