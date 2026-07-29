قدم الشيف تامر فتحى، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك،طريقة عمل فتة المسخن .

طريقة عمل فتة المسخن ..



- صوص اللبن :

لبن زبادي : 2 كوب

ملح : نصف ملعقة صغيرة

الثوم : فصّان (مهروس)

عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : نصف كوب

- البصل : 2 حبة (كبير الحجم / مفروم)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- صدر الدجاج : 2 صدر (مسلوق ومسحب)

- سماق : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الخبز : حسب الرغبة (مقطع مكعبات ومقلي)

- لوز : حسب الرغبة (محمص / للتزيين)

- الرمان : حسب الرغبة (للتزيين)



طريقة عمل فتة المسخن :



1. ضعي زيت الزيتون في مقلاة على النار، وأضيفي البصل مع الملح، وحركي قليلاً، ثم غطي المقلاة حتى يذبل البصل.



2. أضيفي الدجاج المسلوق وقلبي.



3. نكهي بالسماق، وعصير الليمون، والملح.



4. لتحضير صوص اللبن: اخلطي اللبن الزبادي مع الملح، والثوم المهروس، وعصير الليمون.



5. للتقديم: وزعي الخبز المقطع والمقلي بقاع أطباق التقديم، أضيفي من صوص اللبن، ووزعي الدجاج. زيني باللوز والرمان بحسب الرغبة