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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد المنعم سعيد: المنطقة تتجه إلى تصعيد جديد.. وباب المندب قد يصبح ساحة المواجهة القادمة

باب المندب
باب المندب
رحمة سمير
نتيجة الثانوية العامة 2026

حذر الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، من اتساع رقعة التوتر في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مضيق باب المندب قد يشهد تصعيدًا عسكريًا متزايدًا في ظل الاشتباكات المستمرة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.

وأوضح "سعيد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية، إلى جانب إدانتها للتطورات الأخيرة؛ تنسق مع القيادة الأمريكية بشأن استهداف مواقع في تلك المناطق.

واعتبر أن هذه التحركات قد تمثل بداية جولة جديدة من الصراع الإقليمي بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل حالة الاشتعال التي تشهدها المنطقة وسعي مختلف الأطراف إلى تحقيق مكاسب استراتيجية تؤثر في ملامح المرحلة المقبلة.

وأضاف أن التطورات الإقليمية لا يمكن فصلها عن المشهد السياسي في إسرائيل، لافتًا إلى أن الانتخابات الإسرائيلية المقرر لها في 27 أكتوبر المقبل تمثل عاملًا مؤثرًا في مسار الأحداث، خاصة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعد محورًا رئيسيًا فيها.

وأكد أن الانتخابات المقبلة في إسرائيل تمثل، في جوهرها، استفتاءً على سياسات نتنياهو خلال الفترة الماضية، وكذلك على الاتهامات الشخصية الموجهة إليه أمام الرأي العام الإسرائيلي، وهو ما يجعل متابعة تطورات الداخل الإسرائيلي أمرًا ضروريًا لفهم مسار الأزمة في المنطقة.

عبد المنعم سعيد المنطقة تصعيد وباب المندب نشأت الديهي

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