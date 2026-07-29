الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة

أفادت شبكة سي إن بي سي بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر تثبيت أسعار الفائدة، في ختام اجتماعه اليوم الأربعاء، عند مستواه المستهدف الحالي البالغ 3.5% إلى 3.75%، بحسب شبكة سي إن بي سي.

ومن المرجح رفع الفائدة في سبتمبر بافتراض أن بيانات التضخم لا تزال تُظهر معدلات أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة الشهر الماضي، إلا أنه يُتوقع أن يعاود الارتفاع بفعل تقلبات أسعار النفط الناجمة عن الحرب مع إيران، التي شهدت تصعيداً جديداً خلال الأسابيع الأخيرة.