محمود مسلم: الانتخابات الإسرائيلية تواجه تحديات.. وأي توسع للحرب قد يدفع المنطقة لـ«نقطة اللاعودة»

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن الانتخابات الإسرائيلية تُجرى في ظل أجواء معقدة تحيط بها العديد من المخاطر، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة يمثلان عاملين مؤثرين في توجهات الناخب الإسرائيلي، إلى جانب عدد من المشكلات الداخلية.

وأوضح "مسلم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن الفوارق بين القوى السياسية الإسرائيلية فيما يتعلق بملف غزة والقضية الفلسطينية تبدو محدودة، لافتًا إلى أن المعارضة لا تزال تتحرك سياسيًا على خلفية تداعيات أحداث السابع من أكتوبر.

وأشار إلى أن الجنرال جادي أيزنكوت يعد من أبرز المرشحين القادرين على منافسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مستندًا إلى ما يتمتع به من حضور جماهيري، فضلًا عن التأثير الذي أحدثته وفاة نجله خلال الحرب على غزة، إلى جانب الطروحات السياسية التي يقدمها، وهو ما يجعله يشكل تهديدًا حقيقيًا لنتنياهو.

وأضاف أن دخول إسرائيل في حرب إقليمية جديدة من شأنه أن يشعل المنطقة بأكملها، ويمثل "إشارة اللاعودة" نحو تصعيد واسع، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال متمسكًا بعدم انخراط إسرائيل في مثل هذه الحرب.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن بعض خصوم إسرائيل يرون أن استمرار نتنياهو في الحكم قد يؤدي إلى زيادة عزلتها الدولية، مشيرًا إلى أن ملامح تأجيل الانتخابات الإسرائيلية قد تتضح عقب الزيارة المرتقبة وما ستسفر عنه من تطورات سياسية.