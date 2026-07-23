توك شو| ارتفاع الحرارة واستقرار الذهب والعملات.. محمود مسلم: 3 مستجدات تعيد تشكيل مسار الحرب

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

انفراجة مؤقتة بعد موجة الحر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة وتحذر من عودة الأجواء الساخنة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد التحسن النسبي في حالة الطقس، مؤكدًا أن البلاد تبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة في تسجيل انخفاضات طفيفة وتدريجية في درجات الحرارة.

تعرض البلاد لموجة حارة

وأوضح شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة “الحياة”، أن الانخفاض المتوقع يتراوح بين درجة و3 درجات مئوية، ويستمر لمدة تتراوح بين 4 و5 أيام، حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل، مشيرًا إلى وجود احتمالية لتعرض البلاد لموجة حارة جديدة بعد ذلك.

هل القهوة مفيدة أم ضارة؟ طبيب قلب يكشف الحقيقة كاملة ونصائح للاستفادة منها

تحتل القهوة مكانة خاصة بين المشروبات الأكثر انتشارًا حول العالم، فلا يكاد يخلو يوم لدى الملايين من كوب القهوة الذي أصبح جزءًا من الروتين اليومي، سواء لزيادة التركيز والنشاط أو للاستمتاع بمذاقها المميز.

وعلى الرغم من ارتباطها لسنوات طويلة ببعض التحذيرات الصحية، فإن دراسات حديثة تشير إلى أن تناول القهوة الطبيعية باعتدال قد يحمل فوائد متعددة، خاصة فيما يتعلق بصحة القلب والوقاية من بعض الأمراض.

ويرى متخصصون أن الفوائد الصحية للقهوة ترتبط بطريقة تناولها، إذ تختلف الاستفادة منها بحسب الكمية، ووقت تناولها، والإضافات المصاحبة لها، خاصة السكر والكريمة، مؤكدين أن الإفراط أو العادات الخاطئة قد تحول فوائدها إلى أضرار.

مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل خطوة مهمة في منظومة العمل

قال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إنّ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل خطوة مهمة في منظومة العمل بمصر، موضحًا: "نحن مسرورون جدًا أنه في عيد العمال بمصر في شهر مايو تم الإطلاق الرسمية للاستراتيجية، وتم ذلك بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف في لقاء مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه جرى إطلاق الاستراتيجية أيضا تحت مظلة العمل ومشاركة الوزارات والكيانات الحكومية والمنظمات المختلفة.

شردي: انقسام حاد داخل الكونجرس الأمريكي.. انتقادات لزيادة الإنفاق العسكري.. وتساؤلات حول جدوى ضرب إيران

كشف الإعلامي محمد مصطفى شردي عن تصاعد حدة الخلافات داخل الكونجرس الأمريكي بشأن توجهات الإدارة الأمريكية في الملفين العسكري والدفاعي، مؤكدًا أن عدداً من أعضاء الحزب الديمقراطي أبدوا اعتراضات واضحة على استمرار زيادة الإنفاق العسكري وتوسيع العمليات المرتبطة بإيران.

اعتماد زيادة ضخمة في موازنة الدفاع

وقال شردي، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن جلسات الاستماع الأخيرة لوزير الدفاع الأمريكي شهدت مناقشات ساخنة؛ بعدما طلب اعتماد زيادة ضخمة في موازنة الدفاع تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار، وهو ما قوبل بانتقادات من نواب رأوا أن هذه الأموال يجب أن تُوجه لتحسين الأوضاع الداخلية.

محمود مسلم: 3 مستجدات تعيد تشكيل مسار الحرب وتحذيرات من قرارات قد تشعل المنطقة

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن تطورات الحرب تشهد ثلاثة مستجدات رئيسية قد تؤثر في مسار الصراع خلال المرحلة المقبلة، محذرًا من أن بعض القرارات قد تدفع المنطقة إلى تصعيد واسع.



وأوضح "مسلم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن أول هذه المستجدات يتمثل في التقارب الأوروبي الأمريكي، والذي قد يتطور إلى تحالف بشأن تأمين مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالممرات البحرية الاستراتيجية.

فتاة بني سويف: عماد كان صديق شقيقي ووعد بإتمام كل تجهيزات الزواج لإثبات تمسكه بي

قالت هايدي الشابوري، فتاة بني سويف صاحبة الاستغاثة من أسرتها، إنّ قصتها بدأت عندما تعرفت على عماد، الذي كان في الأصل صديقًا لشقيقها أحمد، مؤكدة أن الإعجاب بينهما نشأ بصورة طبيعية، وأنه أخبرها منذ البداية بأنه يخشى رفض أسرتها بسبب ظروفه، لكنها ردت عليه بأن أهلها لن يعارضوا إذا وجدوا أنها متمسكة به.

وأضافت أنه وعدها بالحصول على مهلة لتوفير الشبكة والفرش والشقة وكل مستلزمات الزواج حتى يثبت لهم أنه «شاريكي»، مشيرة إلى أن ذلك جرى في حياة والدها قبل وفاته.

بانهار وبعيط لكن برفض أعيش في الطاقة السلبية.. فرح شعبان عن انفصالها للمرة الثالثة

تحدثت الإعلامية فرح شعبان بصراحة عن حالتها النفسية بعد انفصالها للمرة الثالثة عن البلوجر علي غزلان، مؤكدة أن تجربة الطلاق من أصعب المراحل التي مرت بها، لكنها تحاول دائمًا تجاوزها بدعم أسرتها وأصدقائها، مع تمسكها بالنظرة الإيجابية ورفض الاستسلام للمشاعر السلبية.

فرح شعبان: الطلاق من أصعب التجارب

وقالت فرح شعبان، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2، إن الفترة التي تعقب الطلاق ليست سهلة على الإطلاق، مشيرة إلى أن وجود المقربين منها كان عاملًا مهمًا في مساعدتها على تخطي هذه الأزمة.

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاءالأربعاء 22/يوليو/2026الذهب والدولار

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الخميس، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، الأربعاء 22 يوليو يوليو 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5065 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5910 جنيهات.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6754 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47280 جنيها.

الدولار

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الخميس 23 يوليو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.10 جنيه

سعر الشراء: 50.96 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.36 جنيه

سعر الشراء: 58.20 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.58 جنيه

سعر الشراء: 68.38 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.61 جنيه

سعر الشراء: 13.57 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.91 جنيه

سعر الشراء: 13.88 جنيه.

وكشف الدكتور محمود القياتي، نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم وارتفاع درجات الحرارة المستمر.

وقال خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد حاليا أول أطول موجة طقس حار خلال صيف هذا العام، منوها بأن الموجة مستمرة حتي يوم السبت القادم.

ولفت إلى أن اليوم وغدا هم ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، لتكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وعليه تكون الأجواء شديدة الحرارة صباحا.