بنهار وبعيط لكن برفض أعيش في الطاقة السلبية.. فرح شعبان عن انفصالها للمرة الثالثة

تحدثت الإعلامية فرح شعبان بصراحة عن حالتها النفسية بعد انفصالها للمرة الثالثة عن البلوجر علي غزلان، مؤكدة أن تجربة الطلاق من أصعب المراحل التي مرت بها، لكنها تحاول دائمًا تجاوزها بدعم أسرتها وأصدقائها، مع تمسكها بالنظرة الإيجابية ورفض الاستسلام للمشاعر السلبية.

فرح شعبان: الطلاق من أصعب التجارب

وقالت فرح شعبان، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2، إن الفترة التي تعقب الطلاق ليست سهلة على الإطلاق، مشيرة إلى أن وجود المقربين منها كان عاملًا مهمًا في مساعدتها على تخطي هذه الأزمة.

وأضافت: "الفترة اللي بعد الطلاق بتكون مش سهلة، بس وجود الأهل والأصحاب بيخلي الموضوع أسهل بكتير".

"بزعل وبنهار وبعيط".. اعتراف صريح

وكشفت فرح شعبان عن الجانب الإنساني في تعاملها مع الأزمة، موضحة أنها لا تخفي مشاعرها أو تتظاهر بالقوة طوال الوقت، بل تمر بلحظات ضعف وحزن مثل أي شخص.

وقالت: "أنا كمان شخص مش سلبي أبدًا ومش بحب الطاقة السلبية، فدايمًا حتى لو عندي مشكلة بحاول أدور على نقطة كده تطلعني من الموضوع، بس بزعل وبنهار وبعيط وكل حاجة".

رفض للاستسلام للطاقة السلبية

وأكدت الإعلامية أن طبيعتها تميل دائمًا إلى البحث عن الجانب المشرق في أي أزمة، مشيرة إلى أنها تحاول التعامل مع الصعوبات بروح إيجابية، وعدم السماح للحزن بالسيطرة على حياتها لفترات طويلة.

وأوضحت أن الدعم النفسي الذي تلقته من أسرتها وأصدقائها لعب دورًا كبيرًا في مساعدتها على استعادة توازنها ومواصلة حياتها بعد الانفصال.

رسالة عن تجاوز الأزمات

واختتمت فرح شعبان حديثها بالتأكيد على أن المرور بتجربة الطلاق لا يعني نهاية الحياة، مشيرة إلى أن الإنسان قد يمر بلحظات انهيار وحزن، لكن الأهم هو القدرة على النهوض من جديد، والتمسك بالأمل والابتعاد عن الطاقة السلبية مهما كانت الظروف.