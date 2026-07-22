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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يجدد عقد نجمه حتى 2030.. تفاصيل

الأهلي
الأهلي
مجدي سلامة

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي نجح في تجديد وتمديد عقد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم ومنتخب مصر، ليستمر داخل القلعة الحمراء حتى عام 2030، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة.

وقال محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة CBC: "الأهلي جدد عقد واحد من أهم لاعبيه، وهو محمد هاني، نجم القلعة الحمراء ومنتخب مصر".

وأضاف: "محمد هاني هو الظهير الأيمن الأساسي للأهلي ومنتخب مصر منذ سنوات، رغم تعاقد النادي مع عدد من اللاعبين في هذا المركز خلال الفترات الماضية".

وتابع: "أهنئ محمد هاني على ثبات مستواه واحتفاظه بمكانه في تشكيل الأهلي طوال السنوات الماضية، لأن الحفاظ على هذا المستوى لمدة ست سنوات متتالية ليس أمرًا سهلًا".

مراكز الأهلي 

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "كل المراكز داخل الأهلي شهدت مشاركة أكثر من لاعب، باستثناء الجبهة اليمنى التي حافظ فيها محمد هاني على مكانه ومستواه، ولذلك نجح النادي في تمديد عقده حتى عام 2030، وسيتم الإعلان عن الأمر رسميًا خلال أيام".

الأهلي محمد هاني محمد شبانة

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