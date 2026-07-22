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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تجديد تكليف نرمين أبو الخير مديرا عاما لإدارة العمليات بجامعة بنها الأهلية

د. نرمين أبو الخير مدير عام إدارة العمليات بجامعة بنها الأهلية
د. نرمين أبو الخير مدير عام إدارة العمليات بجامعة بنها الأهلية

أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، عددا من القرارات الإدارية، شملت تجديد تكليف الأستاذ أيمن بيومي محمد، الأمين المساعد السابق لجامعة بنها ، أمينا عاما لجامعة بنها الأهلية وقائما بعمل أمين سر مجلس الأمناء ، وذلك اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026 وحتى 31 يوليو 2027.


كما تضمنت القرارات تجديد تكليف الدكتورة نرمين يحيى أبو الخير، المدير العام بجامعة بنها، مديرا عاما لإدارة العمليات بجامعة بنها الأهلية، اعتبارا من الأول من أغسطس 2026 وحتى 31 يوليو2027.
وشملت القرارات أيضا تجديد تكليف الأستاذ محمود يحى الكومى مديرا عاما للإدارة العامة للشئون المالية بجامعة بنها الأهلية ، اعتبارا من الأول من أغسطس 2026 وحتى 31 يوليو2027 ، وتجديد تكليف الأستاذة إنجي يوسف، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والتسويق بجامعة بنها الأهلية، بالإشراف على أمانة مجلس أمناء الجامعة إلى جانب مهام عملها، وذلك اعتبارا من الأول من أغسطس 2026 وحتى 31 يوليو 2027.

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