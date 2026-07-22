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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة القليوبية : المرور على 375 منشأة طبية خاصة وتحرير 5 محاضر انتحال صفة طبية

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

كثفت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، والحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.


وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وتعليمات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبإشراف الدكتور شعبان السيد وردة مدير إدارة العلاج الحر.

وأسفرت الحملات عن المرور على 375 منشأة طبية خاصة، شملت 8 مستشفيات خاصة، و63 مركزًا طبيًا، و18 عيادة تخصصية، و199 عيادة خاصة، و8 محلات نظارات، و79 معملًا طبيًا، وذلك للتأكد من التزامها بالاشتراطات الفنية والقانونية.


كما تم توجيه 133 إنذارًا للمنشآت المخالفة، مع منحها مهلة لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التي تم رصدها.


وخلال الحملات، حررت فرق العلاج الحر 5 محاضر لانتحال صفة طبية، بينها محضران بإدارة قليوب الصحية شَمِلا أحد معامل التحاليل وعيادة للتجميل والجلدية، وثلاثة محاضر بإدارة الخانكة لمنشآت تعمل بالمخالفة للقانون.


وفي إطار تطبيق القانون، نفذت المديرية 18 قرار غلق لمنشآت طبية ثبتت مخالفتها للاشتراطات والضوابط المنظمة للعمل، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.


وأكد الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استمرار الحملات الرقابية على جميع المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، مشددًا على أنه لن يُسمح لأي منشأة بمزاولة النشاط إلا وفقًا للقوانين المنظمة، وأن سلامة المرضى وجودة الخدمة الصحية تمثلان أولوية قصوى.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية الصحة حملات رقابية العلاج الحر

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