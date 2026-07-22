تفاصيل زيارة حسين لبيب رئيس الزمالك للإمارات

زار حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، دولة الإمارات خلال الأيام القليلة الماضية، قبل أن يعود إلى القاهرة، في إطار تحركات الإدارة لإنهاء عدد من الملفات المهمة المتعلقة بمستقبل قطاع كرة القدم.

وقال هاني حتحوت عبر برنامج مودرن سبورتس على قناة مودرن، أن زيارة رئيس الزمالك إلى الإمارات جاءت لعقد اجتماعات مع عدد من المستثمرين الإماراتيين، لبحث ملف شركة الكرة ومناقشة فرص الاستثمار بها، ضمن خطة النادي لتطوير منظومة كرة القدم وجذب استثمارات جديدة.

ويعمل مجلس إدارة الزمالك حاليًا على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتأسيس شركة الكرة في أسرع وقت، تمهيدًا لتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية، التي ستتخذ القرار النهائي بشأن نسبة المستثمرين وهيكل إدارة الشركة.

مدرب الزمالك الجديد

ويستعد نادي الزمالك لإعلان التعاقد مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش لتولي مهمة المدير الفني الجديد للفريق الأول استعدادا للمواسم الجديد.

واتفقت إدارة نادي الزمالك مع المدرب على توليه المهمة لمدة موسم واحد مع بند يمنح الطرفين إمكانية تمديد التعاقد لموسم إضافي.

وحسب تصريحات الإعلامي خالد الغندور فإن القيمة المالية للعقد تبلغ 800 ألف دولار عن الموسم، في إطار خطة إدارة الزمالك للاستقرار على جهاز فني جديد يقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.