تفاصيل اتفاق الزمالك مع الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني الجديد

يستعد نادي الزمالك لإعلان التعاقد مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش لتولي مهمة المدير الفني الجديد للفريق الأول استعدادا للمواسم الجديد.

واتفقت إدارة نادي الزمالك مع المدرب على توليه المهمة لمدة موسم واحد مع بند يمنح الطرفين إمكانية تمديد التعاقد لموسم إضافي.

وحسب تصريحات الإعلامي خالد الغندور فإن القيمة المالية للعقد تبلغ 800 ألف دولار عن الموسم، في إطار خطة إدارة الزمالك للاستقرار على جهاز فني جديد يقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.

الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك

وأضاف أن الجهاز الفني المقرر أن يصاحب المدرب الصربي سيضم 3 مساعدين أجانب، إلى جانب وجود إبراهيم صلاح ضمن الجهاز الفني، ليكون العنصر المصري الوحيد في الطاقم المعاون.

ويترقب مسؤولو الزمالك إنهاء الإجراءات النهائية الخاصة بالتعاقد، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة وبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، في ظل سعي النادي لتجهيز الفريق للمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.