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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال التطوير الشامل بميدان سندوب

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال تطوير الشوارع والمحاور الرئيسية بميدان سندوب بمدينة المنصورة، للوقوف على سير العمل ومعدلات تنفيذ المشروع، وكان في مرافقته الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ.

وشهدت الجولة حضور الدكتور رضا دياب عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة واستشاري المشروع، واللواء وائل الشربيني مدير المتابعة الميدانية بمكتب المحافظ،  محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة،  رئيس مركز ومدينة المنصورة، و أحمد البنداري مدير تشغيل النقل الجماعي بإدارة المواقف، إلى جانب مسؤولي الجهات المعنية.

وشدّد المحافظ على ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال التطوير الشامل للميدان وفق خطة زمنية محددة، تشمل رفع الكفاءة، وإزالة العشوائيات، وتطوير مداخل سندوب الرئيسية من جميع الاتجاهات، بما يُسهم في تحسين المظهر الحضاري والارتقاء بجودة الحياة بالمنطقة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن أعمال التطوير تتضمن إجراء تعديلات مرورية من ميدان سندوب باتجاه مركز المنصورة، إلى جانب استحداث دوران جديد أسفل كوبري سندوب، لتسهيل الحركة المرورية في ذات الاتجاه، وإنشاء محاور بديلة، وذلك في إطار رفع كفاءة المنطقة وتيسير انسيابية الحركة بالميدان وأسفل الكوبري.

كما أشار  إلى أن الأعمال تشمل إعادة تنظيم وتحديد المسارات والمحاور المرورية في الميدان والشوارع المؤدية إليه والخارجة منه، بالتنسيق بين حي غرب، ومركز المنصورة، وإدارة المرور، مع التركيز على تنظيم حركة خطوط السرفيس (الداخلة والخارجة)، ومنع التكدس المروري، وتيسير حركة السيارات والمواطنين، وضمان انسيابية الحركة.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة والتعاون المثمر مع جامعة المنصورة، ممثلة في كلية الهندسة، التي تشارك في وضع الرؤية العصرية للقضاء على الشكل العشوائي للميدان ومحيطه،

واختتم المحافظ جولته بتفقد محيط كوبري سندوب، وكوبري المرور بشارع عبد السلام عارف، موجها برفع كافة الإشغالات بالشوارع المحيطة، لمنع إعاقة الأعمال وتسيير الحركة المرورية، مع الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين.

الدقهليه محافظه ستدوب المواقف

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