تونس تهزم السنغال بثلاثية نظيفة في بطولة أفريقيا لناشئات الكرة الطائرة

واصل منتخب تونس للناشئات تحت 18 سنة للكرة الطائرة عروضه القوية في بطولة أفريقيا، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب السنغال بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات البطولة المقامة بنادي بايونيرز بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026.

وفرض المنتخب التونسي سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية، ونجح في حسم الشوط الأول بنتيجة 25-14، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-18، ثم أنهى المباراة بأداء مميز في الشوط الثالث الذي انتهى لصالحه بنتيجة 25-10.

ويؤكد هذا الفوز جاهزية المنتخب التونسي للمنافسة على المراكز المتقدمة في البطولة، بعدما قدم اللاعبات مستوى فنيًا متميزًا اتسم بالانضباط التكتيكي والفاعلية الهجومية، ليحصد الفريق انتصارًا مهمًا في مشواره بالبطولة القارية التي تستضيفها مدينة الإسكندرية بمشاركة نخبة من المنتخبات الأفريقية.