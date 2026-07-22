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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب تونس للناشئات الكرة الطائرة يفتتح مشواره الأفريقي بمواجهة السنغال

منتخب تونس للناشئات للكرة الطائرة
منتخب تونس للناشئات للكرة الطائرة
عبدالله هشام

يستهل منتخب تونس للناشئات للكرة الطائرة تحت 18 عامًا مشواره في البطولة الأفريقية بمواجهة نظيره السنغالي، ضمن منافسات البطولة التي تستضيفها مدينة الإسكندرية على ملاعب نادي بايونيرز خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية.

ويقود منتخب تونس للناشئات للكرة الطائرة المدرب عبد العزيز بن عبد الله، الذي يسعى مع لاعباته إلى تقديم أداء قوي وتحقيق أفضل بداية ممكنة في المنافسات القارية.

ويسعى منتخب “نسور قرطاج” إلى تحقيق انطلاقة قوية بحصد الفوز في ضربة البداية، من أجل تعزيز فرصه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى بطولة العالم، والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة القارية.

في المقابل، يتطلع منتخب السنغال إلى تحقيق المفاجأة وعرقلة انطلاقة “نسور قرطاج”، أملاً في حصد أولى نقاطه وتعزيز حظوظه في المنافسة على التأهل إلى الأدوار المتقدمة بالبطولة.

وكانت القرعة قد أوقعت المنتخب التونسي في مجموعة قوية تضم منتخبات مصر والمغرب والكاميرون ونيجيريا، إلى جانب السنغال.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت القاهرة، الموافق السابعة صباحًا بتوقيت جرينتش

منتخب تونس كرة الطائرة البطولة الأفريقية السنغال نادي بايونيرز وزير الشباب والرياضة

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