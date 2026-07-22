رمضان السيد: صفقات الأهلي الصيفية أقوى من الموسم الماضي.. وما حدث مع معتمد جمال «ظلم كبير»

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن الصفقات التي أبرمها الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية تتمتع بمستوى فني مميز، متوقعًا أن تحقق الإضافة المطلوبة للفريق خلال الموسم المقبل.

وقال رمضان السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: "صفقات الأهلي في الصيف على مستوى عالٍ، وتختلف عن صفقات الموسم الماضي، وأتوقع أن تحقق المطلوب خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "الأهلي تعاقد في الموسم الماضي مع عدد من النجوم، لكن مستواهم تراجع ولم يقدموا الإضافة المنتظرة".

وأشاد بالمهاجم المغربي سفيان بنجديدة، قائلًا: "سفيان بنجديدة لاعب مميز، ومستواه قريب من الفلسطيني وسام أبو علي، ويمكنه تقديم إضافة هجومية قوية للأهلي".

كما أثنى على إمكانيات علي محمود، مؤكدًا: "علي محمود لاعب قوي ويمتلك مهارات فنية كبيرة، وسيكون إضافة جيدة للفريق".

واختتم رمضان السيد تصريحاته بالتعليق على رحيل معتمد جمال عن تدريب الزمالك، قائلًا: "ما حدث مع معتمد جمال قمة الظلم، خاصة أنه رحل بعد قيادته الفريق للتتويج بلقب الدوري المصري".