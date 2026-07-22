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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال أوفييدو يفتح الباب أمام رحيل هيثم حسن .. وفرج عامر يعلق

هيثم حسن
هيثم حسن
باسنتي ناجي

كشف المهندس فرج عامر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن نادي ريال أوفييدو الإسباني فتح الباب أمام إمكانية رحيل الدولي المصري هيثم حسن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نادي ريال أوفييدو الإسباني 

وتأتي هذه التطورات في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالتعاقد مع هيثم حسن، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب مصر، وسط تقارير تشير إلى أن إدارة النادي الإسباني قد تدرس العروض المناسبة لبيع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي. 

ويُعد هيثم حسن أحد أبرز الأسماء المطلوبة في سوق الانتقالات، حيث ارتبط اسمه خلال الفترة الأخيرة بأندية أوروبية عدة، أبرزها سيلتيك الاسكتلندي ومارسيليا الفرنسي.

هيثم حسن الاهلي منتخب مصر

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