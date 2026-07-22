دي ماريا يكشف كواليس مثيرة قبل نهائي الأرجنتين وإسبانيا

كشف النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عن كواليس مثيرة سبقت مواجهة منتخب بلاده أمام إسبانيا في المباراة النهائية، مؤكدًا أن ما جرى قبل اللقاء لم يكن طبيعيًا، وأن هناك أمورًا حدثت خلف الكواليس لم تكن ظاهرة للجماهير.

دي ماريا

وقال دي ماريا إن الجماهير تشاهد فقط ما يدور داخل المستطيل الأخضر على مدار 90 دقيقة، بينما توجد تفاصيل أخرى تؤثر على سير المباريات، مشيرًا إلى أن لاعبي الأرجنتين دخلوا النهائي وسط حالة من الإحباط والضغوط النفسية، وهو ما انعكس على أجواء الفريق قبل انطلاق المباراة.

وأضاف نجم الأرجنتين أن بعض المباريات لا تُحسم داخل الملعب فقط، ملمحًا إلى وجود عوامل خارجية أثرت على أجواء النهائي، ومؤكدًا أن المنتخب شعر منذ البداية بأن المهمة ستكون في غاية الصعوبة.