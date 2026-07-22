برشلونة يراقب فيل فودين .. والسيتي يرفض التفريط في نجمه

تدرس إدارة برشلونة التقدم بعرض للتعاقد مع النجم الإنجليزي فيل فودين خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل سعي النادي الكتالوني لتدعيم صفوفه بعناصر هجومية مميزة قبل انطلاق الموسم الجديد.

برشلونة

في المقابل، يتمسك مانشستر سيتي باستمرار فودين، حيث تشير التقارير إلى أن النادي الإنجليزي لا ينوي مناقشة رحيله إلا في حال وصول عرض مالي ضخم، مع وجود مؤشرات أيضًا على اقتراب اللاعب من تمديد عقده مع الفريق.

ويُعد فودين أحد أبرز خريجي أكاديمية مانشستر سيتي، ويمثل عنصرًا مهمًا في مشروع الفريق، ما يجعل مهمة برشلونة في حسم الصفقة حال قرر التحرك رسميًا صعبة للغاية.