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ماذا تغير في موازنة 2026/2027؟.. زيادة الدعم والأجور وخفض العجز دون ضرائب جديدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ماذا تغير في موازنة 2026/2027؟.. زيادة الدعم والأجور وخفض العجز دون ضرائب جديدة

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

تمثل الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 خريطة الإنفاق الحكومي خلال العام الجديد، إذ تعكس توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي. وتحمل الموازنة الجديدة العديد من المؤشرات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، سواء من خلال زيادة مخصصات الدعم، أو رفع الإنفاق على الأجور والصحة والتعليم، إلى جانب الاستمرار في خفض العجز والدين العام دون فرض ضرائب أو رسوم جديدة.

زيادة مخصصات الدعم لحماية الأسر

خصصت الموازنة الجديدة 178 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية، مقابل نحو 160 مليار جنيه في العام المالي السابق، في إطار استمرار الدولة في دعم السلع الأساسية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

أولوية للأجور والصحة والتعليم

وضعت الحكومة تحسين دخول العاملين والارتقاء بالخدمات الأساسية على رأس أولوياتها، من خلال زيادة مخصصات الأجور، وتعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب مواصلة تنفيذ المشروعات القومية والاستثمارات العامة التي تستهدف تحفيز الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل.

مستهدفات مالية لتعزيز الاقتصاد

تسعى الحكومة خلال العام المالي الجديد إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى خلال السنوات العشر الأخيرة، مع خفض العجز الكلي إلى 4.9%، وذلك عبر رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات، بما يدعم استقرار المالية العامة ويخفض معدلات الدين.

لا ضرائب أو رسوم جديدة

أكدت الموازنة أن زيادة الإيرادات لن تأتي من خلال فرض ضرائب أو رسوم جديدة، وإنما عبر توسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، والتوسع في تطبيق الأنظمة الرقمية، بما يسهم في تحسين كفاءة التحصيل وتحقيق العدالة الضريبية.

كما تستهدف الحكومة زيادة الفوائض المحولة من الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، إلى جانب تحسين إدارة الأصول العامة وتسريع تحصيل مستحقات الدولة، بما يدعم موارد الخزانة العامة.

موازنة توازن بين الحماية الاجتماعية والانضباط المالي

تعكس موازنة 2026/2027 توجهًا واضحًا نحو تحقيق التوازن بين زيادة الإنفاق على المواطن، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، والاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، بما يضمن تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الاستقرار المالي، ودفع عجلة النمو خلال المرحلة المقبلة.

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