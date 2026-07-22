دونالد ترامب يدعم رئيس الفيفا لتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة

كشفت تقرير صحفي عن رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” جياني إنفانتينو لتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة.

وحسب مصادر صحيفة نيويورك بوست، فإن ترامب يرى أن إنفانتينو يتمتع بقدرة استثنائية على جمع الدول حول الأهداف المشتركة ويمتلك خبرة كبير في القيادة بجانب علاقاته الدولية الواسعة.

ويأتى ذلك في الوقت الذي تتطور فيه العلاقة بين ترامب وإنفانتينو خلال منافسات بطولة كأس العالم التي استضافتها أمريكا الفترة الأخيرة.

وأضاف التقرير أن الرئيس الأمريكي يرى أن رئيس الفيفا يحظى باحترام واسع من مختلف الدول بجانب القدرة على توحيد الشعوب وهي صفات تؤهله لقيادة المنظمة الدولية

وتنتهى عضوية الأمين العام الحالي البرتغالي أنطونيو غوتيريش بنهاية شهر ديسمبر 2026 قبل الدعوة لإنتخاب رئيس جديد للأمم المتحدة حيث يتطلب المنصب الحصول على دعم مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضو وعدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين لحق الفيتو ليتم التصديق على القرار من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة