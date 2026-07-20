فساد الفيفا.. أحمد موسى: اللي حصل مع إسبانيا امبارح حصل مع مصر

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على الأرجنتين إمس.

وردد موسى: «كل الدنيا لازم تشكر مصر بعد مباراتنا مع الأرجنتين، لأن العالم كله بدأ يركز على لعب الأرجنتين وطريقة اللعب والسرقة، إمبارح الأرجنتين ما لعبتش، وكل لعبها كان تدخلات وسحل، دول مجموعة من البلطجة ومش عندهم أساسيات الكرة، دول بيلعبوا في حارة مش نهائي كأس العالم».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن ما حدث مع المنتخب الإسباني حدث تمامًا مع المنتخب الوطني، كمان الهدف اللي اتلغى في مباراتنا اتلغى هدف زيه في مباراة إمبارح، كل الفساد الكروي اللي في الكرة ده في الأرجنتين.