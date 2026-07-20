أحمد موسى : المصريين فرحوا بفوز أسبانيا كأنهم كسبوا كاس العالم

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب المصري فرح للمنتخب الإسباني كأنه هو الذي فاز بكأس العالم، مرددا: الحرام لايدوم يا أرجنتين.

ونوه خلال برنامج علي مسئوليتي المذاع علي فضائية صدى البلد، أن ميسي لم يكن افضل لاعبي العالم، ولكن كان يحظى بدعم من الفيفا، وشركات المراهنات وهي التي تدعمه في الحصول على جوائز.

وقال موسى: العالم العربي والإسلامي كان يشجع المنتخب الإسباني والحزن خيم علي تل أبيب، ودموع ميسي كان المفروض تكون في مباراة مصر، لأنها هي التي كشفت فساد الفيفا ودعم شركات المراهنات.

ونوه موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد: عدالة السماء تحققت أمس بفوز المنتخب الإسباني علي نظيرة الأرجنتين، منوهاً أن الجيل الحالي في الفريق الأرجنتيني مكروة من العالم.

ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددًا من الملفات المحلية والعالمية، أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

ويقدم أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساء، ويرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.