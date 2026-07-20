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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فرح الديباني وخيري بشارة في المؤتمر الصحفي لمسرحية داليدا بالسفارة الفرنسية | صور

المؤتمر الصحفي لمسرحية «داليدا.. الأغنية التي لا تنتهي»
المؤتمر الصحفي لمسرحية «داليدا.. الأغنية التي لا تنتهي»
تقى الجيزاوي

أقيم اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية «داليدا.. الأغنية التي لا تنتهي» بمقر السفارة الفرنسية في القاهرة، بحضور فريق العمل، للإعلان عن تفاصيل العرض المسرحي الجديد الذي يجمع بين الموسيقى والمسرح.

وتتولى إخراج المسرحية المخرج خيري بشارة، بينما تقدم بطولتها السوبرانو العالمية فرح الديباني، التي تجسد شخصية الفنانة الراحلة داليدا في تجربة فنية تستعرض محطات من حياتها ومسيرتها الغنائية.

مسرحية «داليدا.. الأغنية التي لا تنتهي»

ومن المقرر أن يبدأ عرض المسرحية يوم 31 أكتوبر المقبل في الإسكندرية، على أن تعلن تفاصيل العروض المقبلة خلال الفترة القادمة.

وتأتي مسرحية «داليدا.. الأغنية التي لا تنتهي» في إطار تعاون فني يحتفي بإرث واحدة من أبرز الأسماء في تاريخ الغناء العالمي، من خلال رؤية مسرحية تجمع بين الأداء الغنائي والدراما.

«داليدا الأغنية التي لا تنتهي» السفارة الفرنسية في القاهرة فرح الديباني

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فرح الديباني وخيري بشارة في المؤتمر الصحفي لمسرحية داليدا بالسفارة الفرنسية | صور

المؤتمر الصحفي لمسرحية «داليدا.. الأغنية التي لا تنتهي»
المؤتمر الصحفي لمسرحية «داليدا.. الأغنية التي لا تنتهي»
المؤتمر الصحفي لمسرحية «داليدا.. الأغنية التي لا تنتهي»

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