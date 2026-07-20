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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بمقر السفارة الفرنسية .. بدء الموتمر الصحفي لـ داليدا .. الأغنية التي لا تنتهي

خيري بشارة
خيري بشارة
أحمد البهى

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي لمسرحية “داليدا..الأغنية التي لا تنتهي”، والمقام بمقر السفارة الفرنسية في القاهرة . 

 المسرحية من إخراج خيري بشارة ، وتلعب بطولتها، السوبرانو العالمية فرح الديباني  ، حيث من المقرر بدء عرضها يوم 31 أكتوبر في الاسكندرية. 


أعاد المخرج خيري بشارة ملف حق الأداء العلني إلى الواجهة، بعدما نشر رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” طالب خلالها باسترداد حقوقه المالية عن أحد أبرز أعماله السينمائية.

وقال بشارة في منشوره: “محتاج محامي شاطر يجيبلي حق الأداء العلني لفيلم واحد بس من أفلامي: آيس كريم في جليم”، دون أن يوضح تفاصيل إضافية بشأن الواقعة أو الجهة التي يقصدها، وهو ما فتح باب التساؤلات بين متابعيه وتسبب في تفاعل واسع مع المنشور. 

داليدا خيري بشارة المخرج خيري بشارة

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