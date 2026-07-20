بمقر السفارة الفرنسية .. بدء الموتمر الصحفي لـ داليدا .. الأغنية التي لا تنتهي

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي لمسرحية “داليدا..الأغنية التي لا تنتهي”، والمقام بمقر السفارة الفرنسية في القاهرة .

المسرحية من إخراج خيري بشارة ، وتلعب بطولتها، السوبرانو العالمية فرح الديباني ، حيث من المقرر بدء عرضها يوم 31 أكتوبر في الاسكندرية.



أعاد المخرج خيري بشارة ملف حق الأداء العلني إلى الواجهة، بعدما نشر رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” طالب خلالها باسترداد حقوقه المالية عن أحد أبرز أعماله السينمائية.

وقال بشارة في منشوره: “محتاج محامي شاطر يجيبلي حق الأداء العلني لفيلم واحد بس من أفلامي: آيس كريم في جليم”، دون أن يوضح تفاصيل إضافية بشأن الواقعة أو الجهة التي يقصدها، وهو ما فتح باب التساؤلات بين متابعيه وتسبب في تفاعل واسع مع المنشور.