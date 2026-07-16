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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إلهام شاهين: حشد كبير من نجوم الفن لدعم تفعيل قانون حقوق الأداء العلني

نقابة المهن التمثيلية
نقابة المهن التمثيلية
باسنتي ناجي

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تفاصيل اجتماع موسع عُقد بمقر نقابة المهن التمثيلية، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن، لمناقشة تفعيل قانون حقوق الأداء العلني لفناني مصر، بما يضمن حقوقهم أسوة بالفنانين في الولايات المتحدة وأوروبا ودول المغرب العربي.

اجتماع نقابة المهن التمثيلية 

وأوضحت شاهين، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاجتماع شهد حضور الدكتور يحيى الفخراني، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والنائب الفنان ياسر جلال، إلى جانب عدد كبير من الفنانين والفنانات، من بينهم ليلى علوي، هالة صدقي، صابرين، نجلاء بدر، بسمة، رانيا فريد شوقي، رانيا محمود ياسين، سما إبراهيم، منى عبد الغني، أنوشكا، شريف منير، أكرم حسني، بيومي فؤاد، باسم سمرة، سيد رجب، محمد رياض، خالد سليم، محمد محمود، وأحمد صيام، بالإضافة إلى عدد من المخرجين والكتاب، منهم أمير رمسيس، وليد الحلفاوي، أيمن سلامة، والأستاذ ماضي توفيق الدقن رئيس جمعية أبناء الفنانين.

وأكدت إلهام شاهين أن الحضور كان كبيرًا للغاية، مشيرة إلى أن أجمل ما في الاجتماع هو وجود النجم الكبير يحيى الفخراني، الذي بدأ الاهتمام بتفعيل هذا القانون، واستكمل مسيرته الفنان ياسر جلال، موجهة الشكر لكل الحضور، ومتمنية دوام التكاتف بين أبناء الوسط الفني.

الصورة المرفقة: تظهر اجتماعًا جماعيًا لعدد كبير من نجوم الفن داخل نقابة المهن التمثيلية، يتوسطهم الدكتور يحيى الفخراني، وبجواره الدكتور أشرف زكي، والنائب الفنان ياسر جلال، إلى جانب عدد كبير من الفنانين المشاركين في الاجتماع.

أظهرت الصور التي نشرتها إلهام شاهين حضورًا كثيفًا لنجوم الفن داخل مقر نقابة المهن التمثيلية، حيث التقطوا صورة جماعية ضمت الدكتور يحيى الفخراني، والدكتور أشرف زكي، والنائب الفنان ياسر جلال، إلى جانب عدد كبير من الفنانين والفنانات، في أجواء اتسمت بالود والتكاتف، تعبيرًا عن دعمهم لتفعيل قانون حقوق الأداء العلني لفناني مصر.

نقابة المهن التمثيلية نجوم الفن أشرف ذكي العام شاهين

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