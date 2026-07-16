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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قصة حب من كواليس تشريح الفوضى.. آيتاش شاشماز وسيرا أريتورك يخرجان من دائرة السرية

قصة حب من كواليس «تشريح الفوضى».. آيتاش شاشماز وسيرا أريتورك يخرجان من دائرة السرية
قصة حب من كواليس «تشريح الفوضى».. آيتاش شاشماز وسيرا أريتورك يخرجان من دائرة السرية
أوركيد سامي

تحولت كواليس مسلسل «تشريح الفوضى» إلى بداية قصة حب جديدة في الوسط الفني التركي، بعدما كشفت تقارير صحفية تركية عن ارتباط النجمين آيتاش شاشماز وسيرا أريتورك، عقب أشهر من التكتم والابتعاد عن الأضواء.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام تركية، بدأت العلاقة بين الثنائي خلال شهر مايو الماضي، بعد حالة من الانسجام والصداقة القوية التي نشأت بينهما أثناء تصوير مسلسل «تشريح الفوضى»، قبل أن تتطور العلاقة تدريجيًا إلى ارتباط عاطفي.

وحرص آيتاش شاشماز وسيرا أريتورك، خلال الفترة الماضية، على إبقاء تفاصيل علاقتهما بعيدًا عن وسائل الإعلام، رغم ظهورهما معًا في عدد من المناسبات العامة، إلا أن تلك اللقاءات لم تثر حينها الكثير من الشكوك حول وجود علاقة عاطفية تجمعهما.

وبعد نحو شهرين ونصف الشهر من السرية، بدأت قصة الحب تخرج إلى العلن، خاصة بعد زيارة آيتاش شاشماز لسيرا أريتورك في قبرص، حيث تتواجد هناك من أجل تصوير مسلسلها الجديد «الناس»، وهي الزيارة التي اعتبرتها تقارير تركية مؤشرًا قويًا على ارتباطهما.

ورغم انتشار أخبار العلاقة بشكل واسع، لا يزال الثنائي يفضل الحفاظ على خصوصية حياته الشخصية، في الوقت الذي ينتظر فيه الجمهور ظهورهما أو تعليقهما بشكل مباشر على الأنباء المتداولة.

وجمعت قصة الحب بين آيتاش شاشماز وسيرا أريتورك بعد تعاونهما في مسلسل «تشريح الفوضى»، أحد الأعمال التركية التي تمزج بين الجريمة والدراما والأكشن، وهو من إنتاج Max Original، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، من بينهم إيرول بابا أوغلو وديرين بولات أوغلوغولاري.

وتدور أحداث المسلسل حول «أوزان»، الطبيب الشاب المثالي الذي يعمل في قسم الطوارئ ويتمسك بمبادئه، قبل أن تتغير حياته بالكامل عقب حادث مأساوي يدفعه إلى الدخول في عالم مليء بالجريمة والصراعات والعلاقات المعقدة.

وتتقاطع حياة أوزان مع «كنان»، أحد أبرز قادة العالم السفلي، لتبدأ سلسلة من المواجهات والاختيارات الصعبة التي تضع الشخصيات أمام اختبارات قاسية، بينما يصبح الحد الفاصل بين العدالة والجريمة أكثر غموضًا مع تطور الأحداث.

ويعتمد «تشريح الفوضى» على أجواء درامية داكنة ومليئة بالتشويق، إلى جانب شخصيات تمر بتحولات نفسية وإنسانية كبيرة، في رحلة تناقش مفاهيم القوة والخسارة والانتقام والثمن الذي قد يدفعه الإنسان عندما يجد نفسه داخل عالم لم يختر دخوله.

وبينما جذب آيتاش شاشماز وسيرا أريتورك الأنظار على الشاشة من خلال تعاونهما في «تشريح الفوضى»، يبدو أن كواليس العمل كانت شاهدة أيضًا على بداية قصة حب جديدة انتقلت من عالم الدراما إلى الحياة الواقعية، لتصبح علاقتهما حديث الجمهور ووسائل الإعلام التركية.

آيتاش شاشماز وسيرا أريتورك اخبار الفن نجوم الفن

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