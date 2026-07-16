ترامب يكشف عن خطة دفاعية كبرى: "ترسانة الحرية" تنطلق من بنسلفانيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد جيه ترامب على الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تلعبه ولاية بنسلفانيا في تعزيز القدرات الدفاعية والابتكارية للولايات المتحدة.

وجاء ذلك في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للبيت الأبيض عبر منصة إكس، بالتزامن مع أعمال "قمة بنسلفانيا للدفاع والابتكار".

وقال الرئيس ترامب في تصريحاته:"مع إعلان اليوم، ستلعب بنسلفانيا دورًا رئيسيًا في بناء ترسانة الحرية للدفاع عن أمتنا في العالم الحديث".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الهدف الأساسي من هذه الجهود المشتركة هو"إنشاء المعدات والتكنولوجيا والابتكار لضمان بقاء أمريكا أقوى وأقوى دولة في تاريخ العالم".

وتأتي هذه التصريحات لتسليط الضوء على الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية الجديدة التي يتم الإعلان عنها خلال القمة، والتي تهدف إلى: تطوير سلاسل الإمداد الدفاعية: وتحديث القدرات التصنيعية العسكرية داخل الولايات المتحدة.من خلال دعم الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة، والأنظمة الدفاعية المتطورة لضمان التفوق الاستراتيجي للأمن القومي الأمريكي.



يُذكر أن "قمة بنسلفانيا للدفاع والابتكار" تجمع كبار القادة العسكريين، ومسؤولي الدفاع، ورواد التكنولوجيا والابتكار، بهدف صياغة رؤية مستقبلية للصناعات الدفاعية الوطنية.