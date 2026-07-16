محمد مراد: حسام وإبراهيم حسن ينقلان عقلية الانتصار للاعبين.. والمدرب الوطني يستحق الثقة

أكد محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر الأول، أن حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة يتعاملان مع أي خسارة باعتبارها كارثة، وهو ما انعكس على عقلية اللاعبين داخل المنتخب.

منتخب مصر وحسام حسن

وقال مراد، خلال استضافته مع الإعلامي أمير هشام في برنامج "مودرن سبورت" المذاع على قناة "Modern Mti"، إن هذا الإحساس انتقل إلى اللاعبين، الذين كانوا يقاتلون في كل مباراة، بعكس ما قد يحدث مع بعض المدربين الأجانب الذين يتعاملون مع المباريات بهدوء أكبر.

وأضاف أنه لم يكن يحضر المحاضرات الفنية، لكنه كان يعلم أن حسام حسن يحرص دائمًا على تحفيز اللاعبين، ويؤكد لهم أنهم لا يقلون مستوى عن أي منافس، وهو ما منحهم ثقة كبيرة داخل الملعب.

وأشار إلى أن هذه العقلية ظهرت بوضوح خلال مواجهة الأرجنتين في كأس العالم، حيث قدم المنتخب المصري مباراة كبيرة أمام حامل اللقب، وكان قريبًا من تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل على حسابه.

واختتم مراد تصريحاته بالتأكيد على أن الكرة المصرية يجب أن تمنح المدرب الوطني الثقة الكاملة، مشيدًا بالدعم الذي يحظى به هذا التوجه، ومشيرًا إلى أنه يتوافق مع ما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاعتماد على الكفاءات الوطنية في قيادة المنتخبات.