ميسي ورفاقه في الفاينل.. الأرجنتين تطيح بإنجلترا وتصعد للنهائي بريمونتادا مثيرة

حجز منتخب الأرجنتين مقعده في نهائي بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1، خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين على ملعب "أتالانتا" ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقدم المنتخبان مباراة قوية اتسمت بالإثارة والندية، حيث نجح منتخب إنجلترا في التقدم أولًا، قبل أن يعود المنتخب الأرجنتيني إلى اللقاء ويقلب النتيجة لصالحه، ليواصل مشواره نحو الحفاظ على اللقب العالمي.

وسجل إنزو فرنانديز هدف التعادل للأرجنتين في الدقيقة 85، بعدما أطلق تسديدة قوية استقرت على يمين الحارس جوردان بيكفورد، قبل أن يضيف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 90+2، بعد ضربة رأسية متقنة إثر عرضية من القائد ليونيل ميسي، ليمنح منتخب التانجو بطاقة العبور إلى النهائي.

وشهدت المباراة مشاركة كتيبة النجوم من المنتخبين، حيث قاد ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني في مواجهة تاريخية أمام إنجلترا، بينما اعتمد منتخب "الأسود الثلاثة" على هاري كين وجود بيلينجهام في محاولة لتحقيق حلم الوصول إلى النهائي للمرة الأولى منذ التتويج بكأس العالم عام 1966.

وبهذا الانتصار، يواصل المنتخب الأرجنتيني كتابة التاريخ في البطولة، بعدما نجح في تجاوز مراحل الأدوار الإقصائية والوصول إلى المباراة النهائية، ليقترب خطوة جديدة من تحقيق إنجاز عالمي جديد.

في المقابل، توقفت مغامرة منتخب إنجلترا عند الدور نصف النهائي، بعدما قدم مشوارًا قويًا في البطولة، نجح خلاله في إقصاء منتخبات الكونغو الديمقراطية والمكسيك والنرويج قبل مواجهة الأرجنتين.

وينتظر المنتخب الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2026 مواجهة الفائز من لقاء نصف النهائي الآخر، في مباراة يسعى خلالها لمواصلة مسيرته نحو رفع الكأس للمرة الثانية على التوالي.