أسطورة اللعبة.. رقم قياسي جديد لـ"ميسي" في المونديال

واصل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبه بنجاح، بعدما حجز مقعده في نهائي بطولة كأس العالم 2026، إثر فوزه المثير على منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الأربعاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة، بعدما تقدم المنتخب الإنجليزي في الدقيقة الخامسة والخمسين.

وجاء الهدف بعد هجمة منظمة بدأت بكرة طويلة استغلها لاعبو إنجلترا، قبل أن تصل إلى ديكلان رايس الذي مررها إلى مورجان روجرز، ليرسل عرضية متقنة حولها أنتوني جوردون إلى داخل الشباك، مانحًا منتخب بلاده أفضلية مؤقتة.

ورغم التأخر في النتيجة، لم يستسلم المنتخب الأرجنتيني، وواصل الضغط بحثًا عن العودة، حتى نجح إنزو فيرنانديز في إدراك التعادل عند الدقيقة الخامسة والثمانين، ليشعل الدقائق الأخيرة من اللقاء ويعيد الأمل لحامل اللقب.

وفي الوقت بدل الضائع، خطف لاوتارو مارتينيز هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليمنح منتخب الأرجنتين انتصارًا ثمينًا وبطاقة العبور إلى المباراة النهائية وسط فرحة عارمة من الجماهير الأرجنتينية.

كما واصل النجم ليونيل ميسي كتابة التاريخ في البطولة، بعدما رفع رصيده إلى ثمانية أهداف، إضافة إلى أربع تمريرات حاسمة، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى اثنتي عشرة مساهمة في نسخة واحدة من كأس العالم، وهو رقم لم يتحقق منذ الإنجاز التاريخي الذي سجله الأسطورة الألماني جيرد مولر في نسخة عام 1970.

وبهذا الفوز، يضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مرتقبًا مع منتخب إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، في مواجهة ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم، بحثًا عن اللقب الأغلى على مستوى المنتخبات.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية مساء الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي، حيث يسعى المنتخب الأرجنتيني للحفاظ على لقبه، بينما يطمح المنتخب الإسباني إلى اعتلاء عرش الكرة العالمية وإضافة لقب جديد إلى سجله.