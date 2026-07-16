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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بدون مكياج ولا فلتر.. صورة لـ الراقصة دينا تثير السوشيال ميديا

بدون مكياج ولا فلتر.. صورة لـ الراقصة دينا تثير السوشيال ميديا
بدون مكياج ولا فلتر.. صورة لـ الراقصة دينا تثير السوشيال ميديا
رنا عصمت

أثارت الراقصة دينا الجدل حول اطلالتها الاخيرة التى شاركت بها الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام .

تفاصيل إطلالة دينا الراقصة..

 


وتألقت دينا فى الصور بدون مكياج او فلتر و هو ما نال إعجاب جمهورها ببشرتها الصافية المشرقة.

وتتميز دينا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.
 

وتعتمد الراقصة دينا ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

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بدون مكياج ولا فلتر صورة لـ الراقصة دينا تثير السوشيال ميديا صورة لـ الراقصة دينا تثير السوشيال ميديا الراقصة دينا صور دينا

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بدون مكياج ولا فلتر.. صورة لـ الراقصة دينا تثير السوشيال ميديا

بدون مكياج ولا فلتر.. صورة لـ الراقصة دينا تثير السوشيال ميديا
بدون مكياج ولا فلتر.. صورة لـ الراقصة دينا تثير السوشيال ميديا
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