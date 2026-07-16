بدون مكياج ولا فلتر.. صورة لـ الراقصة دينا تثير السوشيال ميديا

أثارت الراقصة دينا الجدل حول اطلالتها الاخيرة التى شاركت بها الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام .

تفاصيل إطلالة دينا الراقصة..



وتألقت دينا فى الصور بدون مكياج او فلتر و هو ما نال إعجاب جمهورها ببشرتها الصافية المشرقة.

وتتميز دينا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



وتعتمد الراقصة دينا ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.