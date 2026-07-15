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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إطلالة رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
نهى هجرس

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة رياضية .

تفاصيل إطلالة ياسمين صبري 

وظهرت ياسمين صبري، مرتديه بنطال رياضي باللون الاسود، ونسقت معه توب باللون الاسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ياسمين صبري، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين صبري، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ياسمين صبري 

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