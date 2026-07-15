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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 93 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 93 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية، وكذلك فوق بحر آزوف والبحر الأسود.

وفي وقت لاحق ؛ شنت قوات وزارة الدفاع الروسية  سلسلة من الضربات استهدفت منشآت للصناعات العسكرية في كييف ومرافق للبنية التحتية في ميناء يوجني بمقاطعة أوديسا.


وقالت الوزارة إن القوات الروسية استخدمت في الهجمات أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبر، إلى جانب طائرات مسيرة، وفقا لما جاء عبر سكاى نيوز عربية.

وأوضحت أن الضربات التي طالت منشآت البنية التحتية في ميناء يوجني بمقاطعة أوديسا كانت تستخدم لتفريغ وتخزين الوقود ومواد التشحيم الخاصة بالقوات الأوكرانية.

وزارة الدفاع الروسية طائرة مسيرة أوكرانية بحر آزوف البحر الأسود الحرب بين روسيا وأوكرانيا

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